Holzmarkt aus den Fugen geraten

Eisleben/Sangerhausen

- Bauherren brauchen zurzeit starke Nerven. Denn bevor die Handwerker den Dachstuhl setzen und Dachlatten verlegen können, muss erst mal Holz ran. Und das ist zurzeit nicht nur extrem teuer, man muss auch ewig darauf warten.

„Mindestens sechs bis sieben Wochen“, sagen die Zimmerer von der Schulz Bau GmbH aus Halle, die zurzeit am Ostflügel von Burg und Schloss Allstedt das Dach erneuern. Bekommen hätten sie die Balken schließlich von einem kleinen Sägewerk aus Hayn, das noch individuelle Aufträge ausführe, berichteten sie.

Das kleine Sägewerk gehört Udo Thiele. Zwei Jahre ist es her, dass er seine Firma für Holz- und Gartenbautechnik erweitert hat. Das Holz aus seinem privaten Waldstück, das eigentlich mal seine Altersversorgung sichern sollte und 2018 vom Orkan schwer getroffen wurde, wollte er nicht länger zu Schleuderpreisen ans Großsägewerk weggeben, sondern selbst einen Mehrwert daraus erwirtschaften.

Preis für Bauholz „regelrecht explodiert“

Heute ist Thiele die Rettung für manche regionale Firma, die händeringend nach Bauholz sucht. „Wir werden mit Aufträgen bombardiert“, sagt Thiele. „Eigentlich müssten wir das Zehnfache machen, aber das ist nicht zu schaffen.“ Er hat jetzt erst mal in weitere Technik investiert, um Dachlatten zu sägen.

Der Holzmarkt ist aus den Fugen, bestätigt Holger Koth, Leiter des Landesforstbetriebs Süd. Obwohl wegen Käfer- und Dürreschäden in den vergangenen Jahren massenhaft Stämme gefällt wurden und die Forstbetriebe und Waldeigentümer wegen des Überangebots immer weniger dafür bekamen, ist der Preis für Bauholz kontinuierlich gestiegen.

„Seit Anfang diesen Jahres ist er regelrecht explodiert“, sagt Koth. Schnittholz, das eben noch 350 Euro pro Kubikmeter gekostet hat, ist nicht mehr unter 600 bis 700 Euro zu bekommen. Konstruktionsvollholz und Brettschichtholz ist noch teurer.

Waldeigentümer zum Holzverkauf gezwungen

Dort, wo die Stämme gewachsen sind, merke aber niemand etwas von der Preissteigerung. Die Preise lägen zurzeit im Schnitt bei 40 bis 50 Euro für den Festmeter, der einem locker geschichteten Kubikmeter entspricht. Das ist immer noch deutlich weniger, als vor 2018 gezahlt wurde - bevor Orkan Friederike und die anschließende Borkenkäfer- und Dürrekatastrophe den Fichten im Südharz den Garaus machten.

Die Knappheit liege nicht daran, dass man zu wenig Holz liefern würde, sagt Koth. Viele Waldeigentümer seien trotz der Preispolitik der großen Sägewerke zum Holzverkauf gezwungen, um überhaupt Einnahmen zu erzielen. Das Schnittholz indes gehe zu einem großen Teil nach Amerika und China.

Teil des Problems sei, dass in Deutschland durch den Holzhandel und die Architekten so hohe Ansprüche an Bauholz gestellt würden, dass so genanntes Schadholz nicht in Frage komme. Dabei gehe es oft nur um optische Merkmale wie etwa Verfärbungen.

Schwere Zeiten für Bauherren

Weil aber so viel Schadholz aus dem Wald musste und muss, wird zurzeit weniger frisch geschnitten. Amerikanern und Chinesen sei die Optik egal, sagt Koth. Sie kaufen - und auf deutschen Baustellen fehlt der Werkstoff.

„Wer jetzt baut, der kann sich einen Strick nehmen“, drückt es Udo Thiele drastisch aus. Sein Modell der kleinen Kreislaufwirtschaft in der Region - den Rohstoff Holz also gleich dort veredeln, wo er gewachsen ist - haben inzwischen aber noch mehr Leute für sich entdeckt. Im Forstbetrieb Süd registriere man vermehrt Anfragen von kleinen Anbietern, sagt Holger Koth. (mz)