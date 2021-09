Hohe Hürden warten auf Edelweiß Arnstedt und Romonta Amsdorf

Im Kampf um Punkte tritt Edelweiß Arnstedt am Samstag bei Spitzenreiter Ammendorf an. Romonta Amsdorf empfängt den SV Westerhausen zum Spitzenspiel.

Edelweiß Arnstedt (weiß) will am Sonnabendnachmittag beim Spitzenreiter BSV Halle-Ammendorf für eine Überraschung sorgen.

Arnstedt/Amsdorf/MZ - Wie fühlt es sich eigentlich an, zu gewinnen? Die Antwort auf diese Frage könnten die Spieler des SV Kelbra vor dem Spiel gegen Bernburg (Samstag 14 Uhr) schuldig bleiben. Gut möglich, dass sie vergessen haben, wie es ist, den Sportplatz als Sieger zu verlassen. Der letzte Erfolg, den die Mannschaft gefeiert hat, liegt über ein Jahr zurück. Am 26. August 2021 gelang ein 3:2-Sieg vor über 500 Zuschauern im Derby gegen den VfB Sangerhausen.

Auch die Sangerhäuser, die am Sonnabend ab 15 Uhr in Dölau antreten, steuern alles andere als auf Erfolgskurs. Ein Sieg, das 3:1 im Kreisderby in Kelbra, steht für sie bisher zu Buche.

Knifflige Aufgaben liegen vor Arnstedt und Amsdorf

Derartige Sorgen sind den Spielern von Edelweiß Arnstedt und Romonta Amsdorf gegenwärtig fremd. Sie gewinnen ein ums andere Mal und haben ein ansehnliches Punktekonto angehäuft. Amsdorf hat als Tabellenzweiter 13 Zähler gesammelt, Arnstedt (acht Punkte) ist Sechster. Ob dieses Konto allerdings am Wochenende aufgestockt wird, bleibt zumindest abzuwarten. Sowohl vor Romonta, als auch vor Arnstedt liegen knifflige Aufgaben.

Auf Edelweiß Arnstedt wartet am Wochenende eine der wohl schwierigsten Aufgaben der Saison. Die Elf von Trainer Thomas Vollmann tritt nämlich beim Tabellenführer BSV Halle-Ammendorf an. Nach verpatztem Saisonstart (1:3 in Bernburg) sind die Ammendorfer zuletzt zu großer Form aufgelaufen und boten beim jüngsten 4:0-Auswärtserfolg beim VfB Sangerhausen eine Klasse-Partie.

„Wir fahren als krasser Außenseiter nach Ammendorf“

Die Bilanz spricht zudem gegen Arnstedt. 22 Mal standen sich beide Mannschaften gegenüber, nur dreimal verließ Edelweiß als Gewinner den Platz. In Ammendorf gewann Arnstedt überhaupt erst einmal. Am 31. Mai 2014 traf Victor-Ramon Roldan-Arias zum 1:0-Sieg. Marcel Großmann und Enrico Mania waren damals und sind heute noch bei Edelweiß am Ball, Trainer war wie aktuell Thomas Vollmann.

„Wir fahren als krasser Außenseiter nach Ammendorf. Auch deshalb, weil es personell ziemlich eng wird. Eine ganze Reihe von Spielern stehen wahrscheinlich nicht zur Verfügung. Ich hoffe nur, dass der ein oder andere bis Sonnabend noch fit wird“, sagt der Coach vor der Samstags-Partie. Und hofft, dass sein Team ähnlich couragiert wie zuletzt gegen Bernburg, als aus einem 1:3-Rückstand noch ein 3:3 gemacht wurde, zur Sache geht. „Wir werden ja sehen, was am Sonnabend geht“, gibt sich Vollmann trotz aller Personalsorgen gelassen.

Romonta Amsdorf will punkten

Erst zum vierten Mal stehen sich Romonta Amsdorf und der SV Westerhausen im Kampf um Punkte in der Fußball-Verbandsliga gegenüber. Die bisherigen drei Partien verliefen spannend, am Ende jubelten jeweils die Amsdorfer. Zweimal hieß es 3:2, einmal 4:2.

Klar, dass Romonta auch diesmal die Punkte einkassieren will. Allerdings wird das nicht leicht. Nur gegen den BSV Halle-Ammendorf kassierte Westerhausen eine Niederlage, zuletzt gelang ein eindrucksvoller 7:0-Erfolg gegen Blau-Weiß Dölau.

In der Tabelle trennen beide Mannschaften nur zwei Punkte, Amsdorf hat als Tabellenzweiter 13 Zähler auf dem Konto, Westerhausen folgt mit elf Punkten auf Rang drei. So scheint auch diesmal Spannung bei einem Heimspiel der Romonta-Elf garantiert.