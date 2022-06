Hjördis Schütz versorgt von Stolberg aus die ganze Welt mit Keramikwaren - mit Gewinnspiel

Hjördis Schütz profitiert als Künstlerin stark vom Internet. Das Handwerk verrichtet sie in Stolberg, wo ihre Firma „Schützkeramik“ ihren Sitz hat.

Stolberg/MZ - Was eine TV-Sendung so alles auslösen kann. Hjördis Schütz weiß es nur zu gut. „Es kam einmal etwas über Wasserbutterdosen im Fernsehen, das wussten wir nicht und es ging auch nicht einmal um unsere“, sagt die Keramikerin. „Doch auf einmal ploppten im Minutentakt Bestellungen bei uns auf, weil die Leute uns im Internet gefunden hatten und wir sie verkaufen“, erzählt sie. „Da waren dann innerhalb kurzer Zeit 80 Wasserbutterdosen bestellt und wir mussten den Artikel erst einmal rausnehmen, um überhaupt hinterherzukommen“, sagt die 52-Jährige. „Aber so funktioniert das Internet.“