Hilfe für die Ukraine: Rotarier aus Sangerhausen und dem Mansfelder Land starten 9. Hilfstransport

Die beiden Rotary-Clubs arbeiten bereits an den nächsten Hilfstransporten, für die bereits weitere Paletten mit Zwieback und Waschpulver sowie eine Feldküche bereit stehen.

Unter anderem Wasser wurde in die Ukraine gebracht.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Unermüdlich sammeln die Rotarier aus Sangerhausen und dem Mansfelder Land Spendengelder für die Ukraine, unermüdlich spenden die Menschen in Mansfeld-Südharz für diese Hilfstransporte, ebenso wie die regionalen Unternehmen. Und so konnte inzwischen der achte Hilfstransport in das polnisch-ukrainische Grenzgebiet abgeschlossen werden.