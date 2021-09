Heimatverein lädt zu einer Zeitreise in und nach Hainrode

Hainrode/MZ - Auftakt für eine neue, landkreisweite Veranstaltungsreihe: An diesem Sonntag, 3. Oktober, startet in Hainrode eine Zeitreise, zu der ein vielfältiges und buntes Programm für die ganze Familie angeboten wird. Der Natur- und Landschaftsführer Heinz Noack und Christiane Funkel vom Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz laden ab 10 Uhr zu einer Wanderung um Hainrode ein, während der sie über das frühere und heutige Leben in der Karstlandschaft plaudern wollen, schließlich hat es sich im Laufe der Zeit gewaltig verändert. Treffpunkt für die rund sieben Kilometer lange Tour - mit festem Schuhwerk und wetterfester Kleidung! - ist am „Großen Besen“ in Hainrode.

Außerdem haben an diesem Tag die Schauwerkstätten geöffnet, denn dort gibt es Interessantes über das frühere Leben im Südharz zu erfahren. „In der Uhrmacherwerkstatt wird natürlich das Thema Zeit im Mittelpunkt stehen“, sagt Rolf Kutzleb vom Hainröder Heimat- und Naturschutzverein, der zugleich der erste Gastgeber der Veranstaltungsreihe ist. Selbstverständlich wird auch das erst kürzlich eröffnete und vom Verein ehrenamtlich betriebene Besenbinder-Café im Förstergarten öffnen.

In mehreren Orten im Landkreis, darunter auch in Benndorf, seien Objekte über das europäische Leader-Programm baulich ertüchtigt worden, sagt Michael Schumann vom Verein Mansfeld Euregio. „In all diesen Objekten wollen wir für die ländliche Bevölkerung und Besucher unserer Region etwas anbieten.“ Das gehöre zu den Vorhaben des mehrjährigen Projekts „Glück Auf! Wohin? - Die Region Mansfeld-Südharz findet sich neu“, das beim Verein Erlebniswelt Museen angesiedelt ist. Es will insbesondere auch Kulturakteure fördern und besser vernetzen, musikalisch werden diesmal in Hainrode „Tunichtgut“ aus Sangerhausen dabei sein. Und Gerhard Blume vom Heimat- und Förderverein Benndorf wird am Sonntag in Hainrode schon mal darauf neugierig machen, was es alles auf dem Hof der Mansfelder Gewerke zu sehen und zu erleben gibt - bei einer der nächsten Veranstaltungen.