Haushalte im Südharz verbrauchen mehr Wasser - Verband zieht trotz Corona positive Bilanz

Sangerhausen/MZ - Es ist so etwas wie die Stunde der Wahrheit, wenn der Jahresabschluss eines kommunalen Unternehmens vorgestellt wird - doch mit dem Ergebnis für 2020 dürfte die Geschäftsführung des Wasserverbands Südharz durchaus zufrieden sein. Denn im Vergleich zu anderen kommunalen Unternehmen oder Verbänden, sagt Wirtschaftsprüfer Hartmut Pfleiderer, gebe es „keine negativen Auswirkungen von Corona“ - und außerdem einen „uneingeschränkten Bestätigungsvermerk“.

Der Verband, dem sechs Mitgliedskommunen aus dem Altkreis Sangerhausen angehören, hat das zurückliegende Wirtschaftsjahr mit einem Verlust von knapp 167.000 Euro abgeschlossen - bei einer Bilanzsumme von rund 141 Millionen Euro. Die Verbandsversammlung hat den Jahresabschluss am Freitag einstimmig beschlossen. Er ist einschließlich der Anlagen auf 160 Seiten auf der Internetseite des Verbands nachzulesen.

Plus beim Trinkwasser

Im vorigen Jahr hat der Zweckverband an seine Kunden insgesamt knapp 2,2 Millionen Kubikmeter Wasser verkauft, rund 70.000 Kubikmeter mehr als im Jahr zuvor und trotz rückläufiger Bevölkerungszahl. Einer der Gründe für diese Entwicklung könnte sein, vermutet Pfleiderer, dass viele Beschäftigte über Monate im Homeoffice waren und dadurch mehr Wasser verbraucht wurde.

Der Verband habe im Trinkwasserbereich „trotz Corona weiter eifrig gebaut“, sagt der Prüfer. Insgesamt 2,3 Kilometer Leitungen sind erneuert oder neu gebaut worden. „Man muss kontinuierlich ins Netz investieren“, unterstreicht Pfleiderer, denn sonst drohten Wasserverluste.

1,3 Millionen Euro hat der Verband im Trinkwasserbereich investiert; geplant waren aber eigentlich sogar 3,9 Millionen Euro. Die Differenz resultiert daraus, dass der Hochbehälter in Dietersdorf und die Verbindungsleitung von Dietersdorf nach Breitungen noch nicht gebaut worden sind; der Hochbehälter soll in den nächsten Wochen fertig werden. Unterm Strich hat der Verband 2020 ein Plus von etwa 263.000 Euro im Trinkwasserbereich erzielt. Auch dank der Tatsache, sagt Pfleiderer, dass die Einkaufspreise im Vorjahr gesunken sind; jetzt schnellen sie wieder nach oben. Da hier aber das Prinzip der Kostendeckung gelten muss, wird der Betrag bei der nächsten Gebührenkalkulation für die Jahre 2022 bis 2024 zugunsten der Kunden berücksichtigt.

6,2 Millionen „verbaut“

Nicht ganz so gut sieht es dagegen im Abwasserbereich aus. Dennoch lobt Pfleiderer: „6,2 Millionen Euro zu verbauen ist eine große Leistung - und das bei Corona.“ Immerhin hat der Verband im vorigen Jahr diesen Betrag in insgesamt 7,6 Kilometer Kanäle investiert, ist aber noch längst nicht am Ende. Denn der Anschlussgrad der Grundstücke an öffentliche Abwasseranlagen ist im Verbandsgebiet inzwischen zwar auf 78 Prozent gestiegen, liegt aber noch weit unter dem durchschnittlichen Anschlussgrad in Sachsen-Anhalt von über 95 Prozent. Der Verband müsse deshalb in den nächsten Jahren „noch viel ins Netz investieren“, prognostiziert der Wirtschaftsprüfer. Bei vielen anderen Zweckverbänden sei das inzwischen nicht mehr nötig, doch hier handele es sich um einen ländlichen Bereich.

Im Abwasserbereich hat der Verband das Vorjahr mit einer roten Zahl abgeschlossen, es steht ein Verlust von etwa 429.000 Euro zu Buche. Sowohl bei der Niederschlagswasserbeseitigung als auch bei der Straßenoberflächenentwässerung werden die Kosten bisher noch nicht gedeckt, merkt der Prüfer an. Daraus resultiere die genannte „Belastung für die nächste Kalkulationsperiode“. Allerdings sei der in der Vergangenheit zu viel eingenommene Betrag im Schmutzwasserbereich „noch nicht voll abgebaut“ und somit quasi ein „Polster“ für den neuen Kalkulationszeitraum übrig. Dennoch gelte auch hier, sagt Pfleiderer, dass sich der allgemeine Preisanstieg auswirken werde.

96 Beschäftigte im Vorjahr

Aus dem Lagebericht der Geschäftsführung geht hervor, dass 2020 durchschnittlich 96 Arbeitnehmer beim Verband beschäftigt waren. Zum Jahresende waren zwei Beamte, 78 Beschäftigte in Vollzeit, sieben in Teilzeit und fünf Auszubildende beim Verband tätig. Der finanzielle Aufwand für das Personal betrug laut Lagebericht insgesamt etwa 5,35 Millionen Euro.