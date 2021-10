Sandersleben/MZ - In Sandersleben in der Bernburger Straße ist am Samstagnachmittag ein leerstehendes Haus eingestürzt. Teile des Gebäudes fielen auf ein Nachbargrundstück, so die Polizei. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr und zuständige Behörden sind vor Ort und prüfen, ob Sicherungsmaßnahmen notwendig sind. Eine Nachbarin sei vorsichtshalber zunächst woanders untergebracht worden, so die Polizei.