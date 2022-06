Hans-Jürgen Metzner seit 20 Jahren Chef der Feuerwehr Stolberg

Der oberste Feuerwehrmann des Landes kommt in den Südharz und bringt das Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold mit.

Stolberg/MZ - Natürlich wird Hans-Jürgen Metzner was geahnt haben, als er für Sonntagvormittag um elf ins Stolberger Feuerwehrgerätehaus eingeladen wurde. Stand doch an diesem Tag sein 20-jähriges Dienstjubiläum als Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Stolberg an. Tatsächlich ist die Überraschung geglückt: Metzner wurde mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold ausgezeichnet. Die Auszeichnung nahm Kai-Uwe Lohse, Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbands, vor und Metzner die Glückwünsche seiner Wehr, von Kreisbrandmeister Steffen Hohmann und weiteren Gästen entgegen.