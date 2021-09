Handballerinnen des Sangerhausen/Querfurt starten mit einem Auswärtsspiel

Sangerhausen/MZ - Fakt ist: Die Handballerinnen vom HSV Sangerhausen/Querfurt starten am Sonnabend ab 17 Uhr mit dem Auswärtsspiel in Großkorbetha in die neue Bezirksliga-Saison. Ebenso klar ist, dass das bisherige HSV-Team als „Erste“ von zwei Mannschaften der neuen Spielgemeinschaften fungiert.

Völlig offen sind dagegen viele weitere Aspekte. „Wir wissen nicht, wo wir leistungsmäßig stehen“, sagt Trainer Ralf Eilert. „Eine optimale Saisonvorbereitung sieht anders aus. Wir haben gerade zweimal in der Halle trainiert, sonst nur unter freiem Himmel. Am Freitagabend testen wir gegen unsere zweite Mannschaft, damit wir überhaupt einmal gespielt haben. Ehrlich gesagt habe ich überhaupt noch keinen Plan, wo wir nun stehen. Aber das wird anderen Mannschaften nicht viel anders gehen. Wir müssen erst einmal abwarten, wie die Saison anläuft“, fügt er hinzu.

Die erste Standortbestimmung, also die Partie in Großkorbetha, wird so ein erster Fingerzeig auf die neue Saison. Das erste Heimspiel bestreitet die Sieben am 18. September gegen Landsberg.