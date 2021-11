Handballer von Fichte Erdeborn stürzen Spitzenreiter Frankleben

Erdeborn/MZ - Nach einer eher überschaubaren Leistung letzte Woche bei der 28:40-Niederlage bei der HG Köthen II gingen die Handballer vom BSV Fichte Erdeborn mit einer gehörigen Portion Wut ins Verbandsliga-Punktspiel gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer Frankleben. Die erhoffte Wiedergutmachung gelang, Erdeborn siegte 25:21 (10:9) und bleibt nach dem vierten Heimsieg im vierten Heimspiel in der Seefeldhalle unbesiegt.

Die Fichte-Sieben kam gut in die Partie und führte schnell 4:1. Nach einer Auszeit lief es bei Frankleben besser, bis zur Halbzeit kam der Gast auf 9:10 heran.

In der Halbzeitansprache motivierte Erdeborns Trainer Frank Hammerschmidt sein Team noch einmal gehörig. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde das Spiel zunehmend hektischer, keine Mannschaften konnte sich absetzen, da auf beiden Seiten zu viele individuelle Fehler gemacht wurden. In der 45. Minute drohte das Spiel dann zugunsten der Gäste aus Frankleben zu kippen, nachdem sie erstmals mit zwei Toren (15:17) in Führung gingen. Allerdings ließ sich die Fichte nicht abschütteln, es ging noch mal ein Ruck durch die Mannschaft. Beim 19:18 lagen die Gastgeber wieder vorn. Die Gäste schafften es nicht mehr, das Spiel zu drehen und somit konnte man zur Freude der Fans den Vorsprung in den letzten fünf Minuten noch zum 25:21-Endstand ausbauen.

„Diese Partie war für alle sehr anstrengend und herausfordernd. Wir haben von Anfang bis Ende dagegengehalten und sind stolz über das Ergebnis. Es war eine herausragende Mannschaftsleistung und jeder Spieler hat seinen Teil zum Sieg beitragen können. Es war ein geiles Spiel“, so ein glücklicher Trainer Hammerschmidt.

Erdeborn: Christian Schladitz, Sven Schmeißel (Tor), Nicolas Stieber, Michel Hammerschmidt (3), Philipp Schatz (6), Christian John (5), Felix Hepp (2), Maximilian Schülbe (2), Benedikt Gödicke (5), Felix Thomas, Jannik Schatz (1), Christopher Gunkel (1); Philipp Wilke, Johannes Keller