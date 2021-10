Handball-Spiel zwischen Rot-Weiß Staßfurt II und Fichte Erdeborn fällt aus

Erdeborn/Klostermansfeld/MZ - Das eigentlich für Sonnabendnachmittag geplante Duell der Handball-Verbandsliga Staffel Süd zwischen Tabellenführer Rot-Weiß Staßfurt II und Fichte Erdeborn fällt aus. „Die Staßfurter haben einen Antrag zur Spielverlegung gestellt“, so Fichte-Trainer Frank Hammerschmidt.

Die in der Bezirksliga spielende zweite Mannschaft aus Erdeborn tritt dagegen am Sonntag ab 16 Uhr bei der TSG Gymnasium Querfurt an. „Für unsere ambitionierte Mannschaft ist es die nächste Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zustellen,“ sagt Frank Hammerschmidt. Sowohl die Männermannschaft, als auch die Nachwuchsvertretungen des BSV Klostermansfeld bestreiten am Wochenende ausnahmslos Auswärtsspiele.

Klostermansfeld tritt auswärts an

Für die in der Bezirksliga aktiven Männer des BSV geht die Reise nach Schafstädt. Dort treffen sie um 16.30 Uhr in der Germania-Sporthalle auf den VfB Bad Lauchstädt. Die Gastgeber sind mit zwei Auswärtsspielen in das neue Spieljahr gestartet und mussten immer mit leeren Händen nach Hause fahren. Die Klostermansfelder dürfen nun getrost damit rechnen, dass am Samstag sie ohne Punkte die Heimreise antreten sollen. „Die Mannschaft wird wieder alles tun, um das zu vermeiden“, so Raik Heymann aus dem BSV-Team.

Allerdings plagen die Klostermansfelder vor dem Spiel einige personelle Probleme. Im Rückraum werden mindestens Maik Reschke und Stefan Mühlenberg fehlen und auch auf den Außenpositionen werden nicht alle Spieler zur Verfügung stehen. „Es wird also kein leichter Ausritt für uns“, sagt Heymann vor dem Spiel.

In der Sporthalle der BBS in Sangerhausen kommt es am Sonnabend zu einer Premiere. Nach dem Zusammenschluss der Vereinsmannschaften stehen sich ab 15.15 Uhr zum ersten Mal beide Teams der HSG Sangerhausen-Querfurt in der Handball-Bezirksliga der Frauen gegenüber.