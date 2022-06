Handball: Fichte Erdeborn besteht im Harz

Erdeborn/Klostermansfeld/MZ - Eng ging es zu im Duell der Handball-Verbandsliga Süd zwischen Halberstadt und dem BSV Fichte Erdeborn. Das bessere Ende hatten die Gäste für sich. In einer heiß umkämpften Partie behaupteten sie sich nach einer 12:10-Pausenführung mit 23:22 Toren.

Schnelle Führung für Fichte Erdeborn

Schnell lag die Fichte-Sieben im Harz 3:0 in Führung. Im gesamten Verlauf der Partie ließen sich die Halberstädter aber nicht abschütteln. Immer wieder zogen sie gleich. So zum 3:3, 5:5 und später dann zum 18:18 und 21:21 (48. Minute). Der nur mit neun Spielern angereiste Gast aus Erdeborn aber hatte stets eine Antwort parat und zog wieder davon.

Am Ende schließlich konnten die Schützlinge von Trainer Frank Hammerschmidt den anvisierten Auswärtssieg realisieren und die Punkte mit auf die Heimreise nehmen. Mit sieben Toren, darunter drei verwandelten Siebenmetern, war Christian John wieder einmal treffsicherster Schütze.

Erdeborn: Schladitz - Find, Hammerschmidt (5), Schatz (5), Christian John (7), Hepp (3), Schmidt (3), Bunk, Schmeißel

BSV Klostermansfeld trifft auf den HC Burgenland III

Die Handballer des BSV Klostermansfeld waren am Sonntag im Kampf um Punkte in der Bezirksliga Süd beim HC Burgenland III gefordert. Am Ende der Partie hieß es 26:26, für die Gastgeber war es der erste Punktgewinn im Verlauf der Saison.

„Wir haben nicht die Angriffseffektivität der vergangenen Woche auf die Platte gebracht“, so das Fazit von Raik Heymann vom BSV.

Zunächst fand der Gast, der aus unterschiedlichen Gründen auf einige Spieler verzichten musste, sehr schwer in das Spiel. In dieser Phase zeigte sich schon, dass die Genauigkeit bei den Abschlüssen bei Klostermansfeld diesmal zu wünschen übrig ließ.

Am Ende: Unentschieden

Erst nach sieben Minuten gelang der erste Treffer. Auch weiterhin lief an diesem Tag nicht alles wie gewohnt beim BSV. Mit einem Rückstand von 12:17 ging es in die Kabine.

Nach dem 17:22 und der dritten Zeitstrafe für einen Spieler des HCB konnte der BSV Klostermansfeld seine personelle Überzahl nutzen, kam nun ins Laufen und zum 22:22 eine Viertelstunde vor dem Abpfiff. Sechs Minuten vor dem Spielende lag der Gast dann aber 22:25 zurück. Wieder konnte der BSV gleichziehen, nach 60 Minuten stand ein 26:26 auf der Anzeigentafel.

„Am Ende ist es für uns ein gewonnener Punkt, wenn man den Spielverlauf betrachtet. Es ist ein gerechtes Unentschieden“, so Heymann.

Klostermansfeld Wallis - Reschke (8), Chalupka, Mühlenberg (5), J. Jentsch (2), Wischnewski (1), P. Jentsch (2), Hartleib (3), Barth (4), Graf (1)