Handball: BSV Fichte Erdeborn gegen SV Anhalt Bernburg

Einen Start nach Maß in die neue Saison der Handball-Verbandsliga erwischte der BSV Fichte Erdeborn. Im ersten Punktspiel nach langer Corona-Pause setzte sich die Mannschaft beim SV Anhalt Bernburg 22:21 durch. Entsprechend groß war der Jubel nach einem Erfolg, der so nicht zu erwarten war.

Einen Punkt aus der Bruno- Hinz-Halle zu entführen war das Ziel, das sich die Gäste vor der Partie stellten. Das erwies sich als doppelt schwer. Zum Einen sind die Bernburger sehr heimstark, zum Anderen trat der Gast nur mit sieben Feldspielern und zwei Torhütern in Bernburg an. Die Gastgeber dagegen hatten mit 14 Mann einen kompletten Kader zum Wechseln.

Handball: Führung für Erdeborn zur Halbzeit

Auf beiden Seiten standen die Abwehrreihen zunächst sehr kompakt. Erst in der dritten Spielminute erzielte Bernburg das erste Tor der Partie. Die Gäste kamen nur langsam ins Spiel und rannte bis zur 14. Spielminute einem Zwei-Tore-Rückstand (5:7) hinterher. Dann aber lief es besser, zur Halbzeit lag Erdeborn sogar 12:11 in Führung.

In der Pause gab es ein großes Trainer-Lob an die Mannschaft für deren unbändigem Kampfgeist. Bis zur 39. Minute baute Erdeborn die Führung (16:13) weiter aus. Die Bernburger ließen sich aber nicht abschütteln und verkürzten (15:16). Das Spiel blieb spannend. Tormann Christian Schladitz entschärfte einige Würfe der Bernburger. Im Angriff nutzte Fichte die Gelegenheit und setzte sich bis zur 48. Spielminute auf ein 19:15 ab. Aber wieder kam Bernburg zurück und zum 19:19 in der 52. Spielminute. Trainer Frank Hammerschmidt reagierte und nahm die Auszeit. „Keiner der Spieler wollte jetzt noch verlieren. Alle holten noch mal Luft und motivierten sich gegenseitig“, so Hammerschmidt zu dieser Spielphase.

„Das Spiel war mit harter Abwehrarbeit auf beiden Seiten geprägt“

Philipp Schatz nahm sich selbstbewusst einen Wurf aus den Rückraum und man konnte wieder mit einem Tor in Führung (20:19) gehen. Wieder glich Bernburg aus. Es blieb spannend, drei Minuten vor Ultimo stand die Partie 21:21. Dann traf Routinier Christian John zum 22:21 für den Gast, der den Vorsprung in den turbulenten letzten Minuten über die Zeit brachte.

Danach lagen sich die Gäste nur noch in den Armen und konnte es kaum glauben, zwei Punkte aus der Bruno-Hinz-Halle mitzunehmen. „Das Spiel war mit harter Abwehrarbeit auf beiden Seiten geprägt. Dies spiegelt den Endstand von 22:21 wieder. Eine Punkteteilung wäre auch völlig in Ordnung gewesen“, so das Fazit des Gäste-Trainers.

Erdeborn: Christian Schladitz; Sven Schmeißel; Hannes Laas (1); Phillip Schatz (4); Michel Hammerschmidt (6); Christian John (6); Benjamin Schmidt; Felix Hepp (3); Daniel John (2) (mz)