Häkeltiere aus dem Stolberger „Harzgeflüster“ reisen durch die Welt

In ihrem Geschäft „Harzgeflüster“ bietet Ina Kunze mit ihrem Mann unter anderem selbstgefertigte Holzherzen und selbstgehäkelte Stofftieren an.

Stolberg/MZ - Gewiss, man hätte sich einfachere Zeiten aussuchen können, um ein Geschäft zu eröffnen. Dennoch wagten Ina Kunze und ihr Mann Hagen im März dieses Jahres den großen Schritt und bezogen ihren neuen Laden „Harzgeflüster“ Am Markt in Stolberg. Neun Monate sind nun vergangen und trotz der Corona-Turbulenzen zieht die 51-jährige Künstlerin und Geschäftsfrau ein positives Fazit. „Es ist gut gelaufen, auch wenn es natürlich schwer ist, sich zu etablieren.“ In den ersten Monaten habe man bereits fast alles durchgemacht, von Schließungen über regulärem Betrieb bis hin zu Click and meet.