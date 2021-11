Hainröder Heimat- und Naturschutzverein hat Künstler Benno Zöllner eingeladen

Hainrode/MZ - Ehepaar Claus aus Wettelrode sitzt gespannt im Hainröder Förstergarten. „Da müssen wir nicht so weit fahren, um Bilder zu sehen.“ Hier stellt Benno Zöllner aus, Jahrgang 1957. Er stammt aus Bittkau in der Altmark, hat an der Kunsthochschule in Berlin Weißensee Malerei und Grafik studiert, um anschließend als Meisterschüler an die Kunstakademie Prag zu gehen. Dass er Dutzende Werke im Förstergarten zeigt, lässt die Gäste staunen.

„Wir haben ja schon vieles gemacht als Heimatverein Hainrode“, sagt der Vorsitzende Rolf Kutzleb. „Eine Bilderausstellung hatten wir noch nicht. Vielleicht“, überlegt er laut, „sollten wir so was öfter machen“.

Der Förstergarten wurde zum Ausstellungsraum vieler Werke von Benno Zöllner. (Foto: Maik Schumann)

Stefanie und Christian Landmann, die als Ruheständler viel Zeit in ihrem zweiten Zuhause in Hainrode verbringen, wäre das mehr als recht. Schließlich haben sich Zöllner und Landmann 1977 während ihrer Studienzeit in Berlin kennengelernt, zusammen in einer Kellerwohnung in Friedrichshain gewohnt und den engen Kontakt bis heute gehalten. „Er ist mein ältester Freund - im übertragenen Sinn“, sagt Landmann.

Schnell zaubert Benno Zöllner Portraits aufs Papier

Zöllner plaudert eher ungern über sich und seinen künstlerischen Werdegang, wie er freiweg sagt. Dennoch gibt er seine Position zu Rembrandt oder Kokoschka, zum Leben als Künstler und von der Kunst preis. „Man muss ein dickes Fell haben, um zu bestehen, ’ne Meise haben, schrullig sein.“ Nach wenigen Sätzen eilt er in den Nebenraum, um dort Ehepaar Claus und die anderen Ausstellungsbesucher zu porträtieren. Und die stehen Schlange, während er mit ihnen plaudert und innerhalb von zwei, drei, vier Minuten ein Gesicht nach dem anderen auf den großformatigen Blättern entstehen lässt.

Ein Porträt in zwei Minuten. (Foto: Maik Schumann)

Zöllner lacht: „Man kann ja mal einen halben Tag Eingeborene zeichnen.“ Dass es ihm atemberaubend schnell von der Hand geht, sagt er lachend, liege an der Leidenschaft fürs Malen und Zeichnen. „Man muss mit Leidenschaft dabei sein, wie bei allem, was man macht. Mich interessiert die Kreatur, nicht der Stand oder das Geld. Bei Frauen ihr Sex-Appeal, bei Männern vielleicht der Bart.“

Zöllner stapelt tief. Er hat schon in Saudi-Arabien, Amerika oder Japan gearbeitet, weiß Landmann. „Wenn der frühere Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Böhmer, in der Staatskanzlei eine Pressekonferenz gegeben hat, dann hing dahinter immer ein ’Zöllner’.“ Und nun eben auch in mancher Stube in Hainrode.