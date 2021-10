Gremium zur Akteneinsicht in Helbra beendet seine Arbeit

Helbra/MZ - Der zeitweilige Ausschuss zur Akteneinsicht des Verbandsgemeinderates Mansfelder Grund-Helbra wird aufgelöst. Darauf verständigten sich die Ratsmitglieder. Der Ausschuss war aus zwei Gründen gebildet worden.

So sollten zum einen die Vorgänge rund um die Umstellung der Straßenlaternen in der Verbandsgemeinde auf LED-Technik eingesehen werden. Die Kommune befindet sich mit dem Auftragnehmer seit längerem in einem Rechtsstreit. Die Auskünfte über das laufende Verfahren könnten jedoch im Verbandsgemeinderat erfolgen, der auch „über die Annahme eines Vergleichs oder Einlegung weiterer Rechtsmittel zuständig ist“, heißt es dazu jetzt in der Beschlussbegründung.

Zum anderen sollten Unterlagen der Verwaltung zur ursprünglich geplanten Verbindungsstraße zwischen Klosterrode und Bornstedt im Ausschuss geprüft werden können. Das Bauprojekt wird mittlerweile nicht mehr verfolgt.

Kritik an der Höhe der Aufwandsentschädigung

Mit der Auflösung des Ausschusses zur Akteneinsicht spart die Kommune die monatliche Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden - Ratsmitglied Lars Rose (Die Fraktion)- in Höhe von 100 Euro. Der Ausschuss hatte im Juli des vergangenen Jahres zum letzten Mal getagt. Karsten Patz, Vorsitzender der Fraktion „Freiwillige Feuerwehr“, kritisiert die Arbeit des Ausschussvorsitzenden angesichts der hohen Aufwandsentschädigung. Die wenigen Beratungen seien nicht gut vorbereitet gewesen. Er fordert Rose auf, das Geld für einen gemeinnützigen Zweck zu spenden.

Darüber könne man vielleicht reden, meint der Vorsitzende auf MZ-Anfrage. Dass nicht öfter beraten wurde, begründet er mit den Einschränkungen in der Pandemie. Andererseits habe es im laufenden Gerichtsverfahren keine neuen Erkenntnisse gegeben. Dafür müssten ehrenamtlich tätige Leute nicht in den Ausschuss bemüht werden.