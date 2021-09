Gratis Kaffee und Kuchen bei der mobilen Impfaktion in Stolberg

Sangerhausen/Eisleben/Hettsetdt/MZ - Auch im Landkreis Mansfeld-Südharz kann man sich ab sofort die Drittimpfung gegen das Coronavirus SarsCov2 verabreichen lassen. Das hat die Kreisverwaltung jetzt mitgeteilt. Vorläufig gilt das aber nur für einen beschränkten Personenkreis, auf den sich die Gesundheitsministerkonferenz der Länder geeinigt hat. Demnach können sich ab sofort Bewohner von Pflegeeinrichtungen und weiteren Heimen für besonders gefährdete Gruppen sowie alle ab 80-Jährigen die dritte Impfung holen. Die zweite muss aber mindestens sechs Monate zurückliegen. Dabei ist es laut Landkreis egal, welchen Impfstoff sie damals erhalten haben.

Auffrischungsimpfung im Sangerhäuser Impfzentrum

Auch wer vor mindestens sechs Monaten zweimal den Vektor-Impfstoff von AstraZeneca oder einmal den von Johnson & Johnson bekommen hat oder nach überstandener Covid19-Erkrankung nur einmal mit den Stoffen von AstraZeneca oder Johnson & Johnson geimpft wurde, kann sich jetzt eine weitere Impfung geben lassen. In diesen Fällen spielt das Alter keine Rolle.

Die Auffrischungsimpfung mit dem Wirkstoff von Biontech wird im Impfzentrum des Landkreises in der Sangerhäuser Mammuthalle angeboten. Dort kann man sich montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr ohne Termin ebenso die Erst- oder Zweitimpfung geben lassen. Auf der Website des Sozialministeriums waren dafür bis Freitag noch eingeschränkte Zeiten genannt worden.

Keine Drittimpfung bei den mobilen Impfteams

Interessenten müssen ihren Personal- und Impfausweis und die Krankenversicherungskarte mitbringen. Der Kreis weist zudem darauf hin, dass für die Impfung von unter 18-Jährigen die Einverständniserklärung beider Eltern nötig ist. Alleinerziehende müssen einen Nachweis vorlegen. Bei den Terminen der mobilen Impfteams wird indes auch weiterhin ausschließlich der Stoff von Johnson & Johnson verabreicht, so dass die Drittimpfung bei diesen Terminen nicht möglich ist.

Der mobilen Impfaktion hat sich unterdessen auch Clemens Ritter von Kempski mit seinen beiden Hotels in Stolberg angeschlossen. Dort wartet am Donnerstag, 9. September, das mobile Team von 10 bis 13 Uhr im Naturresort Schindelbruch auf Impfwillige. Wer sich zwischen 14 und 17 Uhr für eine Impfung im Hotel FreiWerk entscheidet, wird gratis zu Kaffee und Kuchen auf die Dachterrasse eingeladen.

Außerdem steht das mobile Team Montag 12 bis 18 Uhr am Kaufland Eisleben, Dienstag 9 bis 15 Uhr am McDonalds Eisleben, Mittwoch 9 bis 15 Uhr Rosarium in Sangerhausen sowie Freitag 10 bis 13 Uhr an der Gemeindeverwaltung Röblingen und 14 bis 17 Uhr an den Seeterrassen in Seeburg.