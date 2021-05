Gibt es Privilegien für Geimpfte im Kreis?

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen - Die Diskussion über mögliche Privilegien für gegen das Coronavirus Geimpfte oder von selbigen Genesene ist auch im Landkreis längst entbrannt. Im Fokus stehen dabei unter anderem Freisitze und Außenbereiche von Restaurants.

Christian Kopocz, Betreiber der Vorburg in Allstedt, kennt dies zur Genüge. „Viele fragen bei uns nach“, sagt er. Die Menschen seien langsam ungeduldig. „Aber wir können ihnen leider auch nicht viel sagen“, so Kopocz. Die Politik habe es versäumt, klare Angaben zu machen. „Deswegen wäre eine Öffnung unter den aktuellen Bedingungen nicht wirtschaftlich.“ Auch wenn er den Wunsch der Menschen nach Normalität natürlich gerne lieber heute als morgen bedienen würde.

Gastronome verägert über fehlende klare Vorgaben

„Selbst wenn wir öffnen würden, würde es eine Weile dauern, um wirtschaftlich zu arbeiten“, so Kopocz. Doch dann müsse man unter Umständen durch gestiegene Inzidenzwerte wieder schließen. Dies sei ein riesiger Aufwand, noch dazu für eine immer noch begrenzte Personenanzahl, die zu den Genesenen oder Geimpften überhaupt gehört. „Ich denke auch, die Stimmung ist aktuell noch nicht da“.

Carsten Gruppe, Inhaber des Waldcafés Hettstedt, ärgert sich ebenfalls über fehlende, klare Vorgaben der Politik. „Die Verunsicherung der Menschen ist groß“, sagt Gruppe. Der Saalekreis öffne in dieser Woche, wann und wie das Waldcafé öffnen könne, sei noch unklar - dabei gebe es regelmäßig Anfragen von Gästen. „Und selbst wenn wir öffnen dürfen, heißt das nicht, dass wir es auch realisieren können.“

Denn mehr Rechte für Geimpfte dürften im parallelen Hotel- und Restaurantbetrieb für logistisches Chaos sorgen. „Ich müsste die Menschen quasi in drei Kategorien einteilen“, sagt Gruppe. Zum einen Hotelgäste - derzeit nur Geschäftsreisende, die sich im Innen- und Außenbereich aufhalten dürfen. Zudem Geimpfte und Genesene, die womöglich privilegiert sind und mindestens im Außenbereich essen dürfen, und diejenigen, die weder geimpft noch genesen sind.

Kreis verweist auf Landes-Regelungen

Problem dabei: Die komplizierte Organisation der Gäste, Tische und Essensbestellungen. „Ich stoße gegebenenfalls gute Kunden von uns vor den Kopf“, sagt Gruppe. Beispiel: Im Außenbereich sitzen Hotelgäste und Restaurantbesucher zum Essen. Fängt es nun an zu regnen, dürfen nur die Hotelbesucher im Innenbereich weiteressen und -trinken.

„Den anderen Gästen sage ich: Ihr müsst nach Hause gehen“, so Gruppe. „So macht man sich schnell mehr Feinde als alles andere.“ Gruppe und Kopocz fordern klare Vorgaben, wie der Betrieb in der Praxis ablaufen soll - etwa wie man die so genannte Luca-App einbinden kann. „Doch selbst dazu haben wir noch keine Infos bekommen“, sagt Gruppe.

Im Landkreis seien die Rechte für Geimpfte nicht anders als landesweit, sagte Kreissprecher Uwe Gajowski auf Nachfrage. Eine Pressemitteilung des Sozialministeriums von vor drei Wochen klärt da den aktuellen Stand: Geimpfte sind von der Testpflicht etwa bei Friseuren befreit. Generell gelte die Befreiung vom negativen Test überall dort, wo eine Testpflicht angeordnet sei.

Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 fünf Werktage in Folge im Landkreis darf die Außengastronomie wieder öffnen. Den negativen Coronatest brauchen geimpfte dann nicht vorzulegen, teilt Sprecher Martin Bollmann vom Ministerium mit. Die Prüfung erfolg durch die Betreiber, so Bollmann. (mz)