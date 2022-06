Gewölbe in Mansfelder Töpferreihe hält Überraschung bereit

So gut wie keine Überlieferungen sind in Chroniken über die kleine Straße festgehalten. Welche Geschichten die Einwohner erzählen.

Mansfeld/MZ - Für Christa Wernicke ist die Töpferreihe in der Mansfelder Straße „im Prinzip ein weißer Fleck“ in ihren Aufzeichnungen über die Mansfelder Stadtgeschichte. Ihre Recherchen über alte Geschäfte förderten beispielsweise in anderen Straßen der Lutherstadt viel Interessantes zu Tage. Über einstige Läden in der Gasse, an der sich ein Bach entlang schlängelt, finden sich in Wernickes Archiv keine Anhaltspunkte. Ihre Mitstreiter vom Heimatverein müssen auch passen.