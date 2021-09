Germania Hergisdorf ist Gastgeber beim „Tag des Mädchenfußballs Sachsen-Anhalt“

Hergisdorf/MZ - Nein, so ganz einfach ist es derzeit wahrlich nicht, den Sportplatz auf dem „Kulch“ in Hergisdorf zu finden. Eine Umleitung im Ort zu finden, die doch ans Ziel führt, wird dabei zum Glücksspiel. Am Sonnabend allerdings werden sich viele Fußballerinnen und Fußballer aufmachen, den „Kulch“ zu erstürmen. Vor allem Fußballerinnen. Germania Hergisdorf ist nämlich Gastgeber beim „Tag des Mädchenfußballs Sachsen-Anhalt“.

Die Germania hofft auf eine große Resonanz. „Wir laden alle Mädchen im Alter von drei bis 16 Jahren ein. Aber wir schicken niemanden weg, der älter ist“, sagt Tina Urban. Und Paula Olm fügt lachend hinzu: „Wir nehmen auch Jungs.“ Das Duo, beides Spielerinnen im in der Landesliga spielenden Frauen-Team von Germania Hergisdorf, ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass der „Tag des Mädchenfußballs“ in Hergisdorf seine Premiere feiert.

„Alles dreht sich natürlich um Fußball“

„Der Fußballverband hat eine Ausschreibung für die Ausrichtung der Veranstaltung verfasst. Wir haben im Verein auch eine bekommen. Da haben wir uns gedacht, dass wir es mal versuchen könnten, so was auf die Beine zu stellen. Wir haben ein Konzept erschaffen und das an den Verband geschickt“, erzählt Tina Urban, von Beruf Polizistin.

Vor kurzem kam das grüne Licht für die Veranstaltung auf dem „Kulch“. Jetzt laufen die Vorbereitungen natürlich auf Hochtouren. „Alles dreht sich natürlich um Fußball“, so Paula Olm. Geplant sind nach einer gemeinsamen Erwärmung verschiedene Stationen. Torwandschießen ist eine davon, natürlich und hauptsächlich wird auch Fußball gespielt. Aber auch die Kegelbahn auf dem „Kulch“ ist offen, eine Hüpfburg ebenfalls aufgebaut. „Es passiert auf jeden Fall eine Menge“, weiß Tina Urban. Los geht es 10 Uhr, dann ist Eröffnung.

Veranstaltung als Werbung für den Frauenfußball

Warum sich die Hergisdorferinnen mit der Organisation und der Durchführung einer solchen Veranstaltung befassen? Die Antwort der beiden Chef-Organisatorinnen kommt schnell: „Wir wollen Werbung für den Frauenfußball und für unseren Verein machen“, sagen sie gemeinsam. Dann fügt Paula Olm, als Kindergärtnerin und Trainerin der G-Juniorenmannschaft von Germania im täglichen Einsatz mit den Kleinsten, hinzu: „Es ist der blanke Wahnsinn, was der Verein hier oben für eine Kinder- und Jugendarbeit leistet. Bei uns sind 120 Kinder in den Nachwuchsmannschaften aktiv.

Da spielen viele Mädchen mit. Dann haben wir noch zwei Frauenmannschaften, die am Ball sind. Das spricht doch alles für uns“, so Paula Olm weiter. Aber das reicht ihnen nicht: „Wir wollen neue Frauen und Mädchen für den Frauenfußball gewinnen. Hier bei uns, bei Germania. Bei uns gibts auch schon Spielerinnen, die kommen in die Fußball-Rente. Aber natürlich können und sollen auch andere Vereine vom ‚Tag des Mädchenfußballs‘ profitieren. Es wäre doch schön, wenn sich hier ein paar Mädchen so für den Fußball begeistern, dass sie später irgendwann und irgendwo in einer Mannschaft mitspielen.“

Keine Punktspiele am Sonnabend

Apropos Spiele: Die Hergisdorfer Gastgeber haben sich ganz bewusst dazu entschieden, am Sonnabend keine offiziellen Punkt- oder Freundschaftsspiele durchzuführen. Der Raum auf dem Sportplatz soll optimal genutzt werden. Nun hoffen Paula Olm, Tina Urban und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter ebenso wie die Verantwortlichen des FSA, dass der „Tag des Mädchenfußballs“ zu einer runden Angelegenheit wird. Und einen Tipp hat Paula Olm auch noch parat: „Es ist nicht so, dass es nur einen ‚Tag des Mädchenfußballs‘ im Jahr in Sachsen-Anhalt geben darf. Jeder Verein kann sich bewerben und etwas auf die Beine stellen.“ So wie die Hergisdorferinnen auf ihrem „Kulch.“