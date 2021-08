Gerbstedts Regenwasserkanäle bald in AZV-Hand?

Gerbstedt/MZ - Die Regenwasserkänale der Stadt Gerbstedt sollen künftig vom Abwasserzweckverband (AZV) verwaltet werden. Der Stadtrat der Einheitsgemeinde hat hierzu einen Grundsatzbeschluss gefasst, durch den die Stadt Verhandlungen mit dem zuständigen AZV Wipper-Schlenze aufnehmen soll. Kosten für das Einleiten des Wassers ins Kanalsystem und anschließend in ein Gewässer, können derweil auf Grundstückseigentümer umgelegt werden. Dies sei gesetzlich bereits jetzt vorgesehen.

Heißt: Geld muss in Zukunft wohl ohnehin gezahlt werden. Wenn sich statt der Stadt aber der AZV etwa um Wartung und Instandsetzung kümmert, sei das deutlich praktikabeler. „Der AZV hat die Leute, die Technik und die Erfahrung“, erklärte Stadtrat Klaus Dohndorf (SPD). Es würde für die Bürger sogar günstiger, als wenn sich die Stadt in Eigenregie kümmere. „Wir würden das gar nicht stemmen können“, so Dohndorf. Jutta Halle, Fachbereichsleiterin der Ordnungsverwaltung in Gerbstedt, sagte, es gebe 115 Einleitstellen, und für jede brauche es eine Berechnung, wie viel Wasser dort hineinläuft. „Das können wir nicht leisten.“ Auch deshalb plädiere die Stadt dafür, die Aufgabe an den AZV zu übertragen.

Gerbstedts Stadtrat fordert Nachbesserung

Bei den Stadträten gab es Gesprächsbedarf. Sie forderten, dass sich der Zustand vielerorts dringend verbessern müsse - erst Recht, wenn die Menschen künftig Gebühren zahlen müssten. „Die Hälfte der Abflüsse ist verstopft“, klagte etwa Mario Modesti aus der Linken-Fraktion. Karsten Scheffler (FBM) warnte vor einer „Abkassiererei“ der Menschen. Auch Herbert Lange (SPD) mahnte: „Wir müssen den Leuten erzählen, was auf sie zukommt.“ Ihn ärgere, dass viele Gerbstedter ihre Kanäle einst selbst gebaut hätten - und nun zahlen müssten.

Der Stadtrat stimmte dem Grundsatzbeschluss zu - allerdings sind damit nur Verhandlungen mit dem AZV beschlossen. Liegen die ausgehandelten Konditionen auf dem Tisch, muss der Rat erneut abstimmen.