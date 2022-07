Gerbstedts abgewählter Ex-Bürgermeister Hartwig in Ortschaftsrat von Ihlewitz gewählt

Nach Ergänzungswahlen am vergangenen Sonntag sitzt Bernd Hartwig künftig im Ihlewitzer Ortschaftsrat. Auch in Augsdorf wurde gewählt.

Ihlewitz/Augsdorf/MZ - Der im Jahr 2021 abgewählte, ehemalige Bürgermeister von Gerbstedt, Bernd Hartwig (parteilos), ist bei Ergänzungswahlen am vergangenen Sonntag in den Ortschaftsrat von Ihlewitz gewählt worden. Bei den Wahlen in dem Ortsteil der Einheitsgemeinde Gerbstedt waren zwei Sitze im Ortschaftsrat zu vergeben. Von den insgesamt fünf Bewerberinnen und Bewerbern erhielt Barbara Olze die meisten Stimmen (43,3 Prozent). Auf Hartwig entfielen mit 32,3 Prozent die zweitmeisten Stimmen. Die Bewerber Steffen Hilmer (14,8 Prozent), Andreas Gebauer (6,3) und Gert Rudolf Lange (3,3) schafften es nicht in den Ihlewitzer Ortschaftsrat.