Geplante Ortsumfahrung L72 Siersleben: Übernimmt der Kreis die Straße durch den Ort?

Eine neue Tangente soll in Siersleben den Durchgangsverkehr verringern. Ein Teil der jetzigen L 72 soll so Kreisstraße werden - doch zu welchen Bedingungen?

Siersleben/Sangerhausen/MZ - Die geplante Ortsumfahrung Siersleben beschäftigt die Kreispolitik in Mansfeld-Südharz: In der kommenden Woche soll der Kreisausschuss die Abstufung der Ortsdurchfahrt zur Kreisstraße absegnen. Das Teilstück der jetzigen Landesstraße 72 soll damit künftig der Landkreis verantworten - denn die L 72 soll fortan über die neue Umgehungsstraße verlaufen. Endgültig über die Abstufung entscheiden wird der Kreistag in seiner Sitzung am 23. Februar.