Gemeinde Südharz warnt vorm Betreten der Wälder und Wanderwege

Mehrere Ausflugsziele in Stolberg und die Heimkehle Uftrungen laden am Wochenende wieder zum Besuch ein.

Südharz/MZ - Aufgrund der Sturm- und Unwetterwarnungen bleibt das Josephskreuz auf dem Großen Auerberg bei Stolberg (Mansfeld-Südharz) auch noch an diesem Wochenende und außerdem am Montag, 21. Februar, geschlossen. Das teilte die Gemeindeverwaltung Südharz am Freitagnachmittag mit. Auch die Suppentür und der Kiosk am Josephskreuz öffnen an diesem Wochenende nicht. Sofern es die Wetterlage zulässt, werde das Josephskreuz am Dienstag wieder öffnen, heißt es.