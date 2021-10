Gemeinde Edersleben erhöht die Garagenpacht

Edersleben/MZ - Garagenpächter in Edersleben müssen künftig nicht tiefer in die Tasche greifen, obwohl die Pacht jetzt per Ratsbeschluss erhöht wurde. Wie geht das zusammen? Demnach soll die Nutzungsgebühr für Garagenstandorte in Edersleben ab dem 1. Januar 2022 auf 120 Euro jährlich beziehungsweise zehn Euro monatlich angehoben werden. Gemäß Schuldrechtsanpassungsgesetz befinden sich die Garagen auf öffentlichem Grund und Boden im Eigentum der Kommunen, heißt es in dem Beschluss. Demnach wurden die Nutzungsverträge bisher angepasst und die Steuern für die Gebäude sowie die Nutzungsgebühr von den Nutzern gezahlt.

Durch die Grundsteuerreform erfolge die Bewertung der Grundstücke mit Bebauung durch das Finanzamt ausschließlich an die Eigentümer von Grund und Boden. Ab dem 1. Januar 2022 sei die Steuer rechtlich nur noch von den Eigentümern des Grund und Bodens zu zahlen. Künftig erhalte somit die jeweilige Kommune hierfür den Steuerbescheid. Die dabei anfallenden Steuern für die Gemeinde Edersleben als Eigentümer seien durch die Erhöhung der Nutzungsgebühr auszugleichen, indem die Pacht erhöht werde. Bislang haben Garagenpächter in Edersleben pro Jahr 70 Euro Pachtgebühr zu zahlen gehabt und extra die Steuer, die die Finanzbehörde erhoben hat.