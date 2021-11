Gemeinde Allstedt überträgt zum 1. Januar elf Gebäude an die Wohnungsgesellschaft

Allstedt/MZ - Die Einheitsgemeinde Allstedt wird zum 1. Januar kommenden Jahres elf Gebäude aus ihrem Eigentum in das der Wohnungsgesellschaft Allstedt mbH (WGA) übertragen. Das hat der Stadtrat am Montagabend mit einer Mehrheit von neun zu drei Stimmen bei fünf Enthaltungen beschlossen.

Vorangegangen war eine durchaus leidenschaftliche Diskussion. Die Stadt überträgt die Immobilien an ihre 100-prozentige Tochterfirma, weil Allstedt bisher bei der Entnahme von Geld aus der Wohnungsgesellschaft den steuerlichen Vorteil eines kommunalen Eigenbetriebs nicht geltend machen konnte und deshalb einen Teil des Geldes ans Finanzamt abführen musste.

Bei den Objekten, die jetzt an die WGA gehen, argwöhnte Beyernaumburgs Ortsbürgermeister Herbert Kranz (WG FFw), dass dem Unternehmen möglicherweise nur die lukrativsten Immobilien aus dem städtischen Eigentum überlassen werden. „Wir hatten die Übertragung 2017 beschlossen, um die Stadt zu entlasten. Jetzt werden hier nur die Rosinen rausgepickt“, meinte er.

Die WG würde sich freuen, wenn sie in der Mittelhäuser Dorfstraße 14 irgendwelche Rosinen finden würde Mittelhausens Ortsbürgermeisterin Waltraud Wantulla

Tatsächlich habe man bei der Auswahl der Gebäude darauf geachtet, dass die Wohnungsgesellschaft mit der Bewirtschaftung und auch mit dem Sanierungsbedarf nicht überfordert wird, erklärte Bürgermeister Jürgen Richter (CDU). Das nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass die WGA schließlich auch eine Tochter der Stadt sei. „Wir dürfen ihr nichts überstülpen, das sie in unruhiges Fahrwasser bringt“, so Richter.

„Die Wohnungsgesellschaft, das sind wir doch selbst“, meinte auch Mittelhausens Ortsbürgermeisterin Waltraud Wantulla, die für die CDU/FDP-Fraktion in der Gesellschafterversammlung des Unternehmens sitzt. Es sei nicht so, dass jetzt nur lukrative Objekte übertragen würden. „Die WG würde sich freuen, wenn sie in der Mittelhäuser Dorfstraße 14 irgendwelche Rosinen finden würde“, so Wantulla.

Zweifel an finanziellen Konditionen des Eigentumsübergangs

Herbert Kranz und Jörg Kamprad (CDU) hakten nach, ob die Heimatstube in Beyernaumburg und der Feuerwehrraum in Winkel so wie bisher weiter genutzt werden können, wenn sie erst mal der Gesellschaft gehören. Selbstverständlich, versicherte Richter. Der Eigentümerwechsel setze ja nicht die bestehenden Mietverträge außer Kraft. Außerdem bestehe die Gesellschafterversammlung, die über die WG entscheidet, ausschließlich aus Vertretern aller Stadtratsfraktionen. Es sei also unwahrscheinlich, dass dort etwas gegen den Willen des Stadtrats passiere.

Zweifel warfen indes auch die finanziellen Konditionen des Eigentumsübergangs auf. Für die Immobilien wird die Gesellschaft über zehn Jahre hinweg einen Kaufpreis von insgesamt 318.000 Euro abzahlen müssen, der sich aus dem Restbuchwert der Gebäude und dem Wert des Grund und Bodens zusammensetzt. Hätte man als Kaufpreis die allgemein üblichen acht Jahre Nettokaltmiete angesetzt, dann hätten es eigentlich 450.000 Euro sein müssen, merkte Kamprad an. Auch Daniel Kirchner (WG FFw) sah da ein Missverhältnis. Einige der Grundstücke wären auf dem aktuellen Markt mehr wert, meinte er und hätte sich den Verkauf lieber zum angemessenen Zeitwert gewünscht.

Außer ihm stimmten am Ende aber nur Jörg Kamprad und Herbert Kranz gegen die Übertragung. Damit kann der Wechsel der Immobilien nächstes Jahr über die Bühne gehen.