Geld für Schulen im Landkreis Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/MZ/JS - Mit den Fördermittelbescheiden für die Schule mit Ausgleichsklassen in Sandersleben (81.000 Euro) und für das Martin-Luther-Gymnasium in der Lutherstadt Eisleben (428.000 Euro) sind die letzten der beantragten Mittel bewilligt worden.

Bereits Mitte November waren die Bescheide für die Sekundarschule Allstedt (156.000 Euro), Sekundarschule Roßla (182.600 Euro), Waldschule Hettstedt (107.400 Euro) und die Levana-Schule in der Lutherstadt Eisleben (151.000 Euro) beim Landkreis angekommen. „Dass nun alle Förderanträge des Landkreises bewilligt wurden, ist ein wichtiges Signal für unsere Schulen“, sagte Landrat André Schröder (CDU). „Die Investitionen in neue Netzwerkstrukturen und digitale Lehr- und Lernmittel sind von genauso großer Bedeutung wie Investitionen in die Bausubstanz.“

An mehreren Schulen laufen derzeit die Digitalisierungsarbeiten - etwa am Geschwister-Scholl-Gymnasium Sangerhausen, den Sekundarschulen „Thomas Müntzer“ und „Heinrich Heine“ in Sangerhausen, in Mansfeld und der Katharinenschule in der Lutherstadt Eisleben. Am Humboldt-Gymnasium muss noch das PC-Kabinett eingebaut werden. Insgesamt werden rund 4,7 Millionen Euro in den Ausbau der digitalen Infrastruktur der Schulen investiert – 90 Prozent gefördert, die 10 Prozent Eigenmittel sichert der Kreis ab.