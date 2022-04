Geld aus Zukunftsfonds nicht mehr für Vereine in Mansfeld-Südharz - Finanzausschuss segnet Pläne ab

Der Finanzausschuss des Landkreises unterstützt die Pläne, nach denen Zinserträge aus dem Zukunftsfonds in den Jahren 2022 und 2023 für das touristische Leitsystem in Mansfeld-Südharz verwendet werden sollen.

Sangerhausen/MZ - Der Kreis-Finanzausschuss hat die Pläne abgesegnet, nach denen Zinserträge aus dem Zukunftsfonds künftig nicht mehr an Vereine und Initiativen ausgezahlt werden sollen. „Wir sind der Vorlage so gefolgt“, erklärte Ausschussvorsitzender Andreas Skrypek (CDU) gegenüber der MZ. Demnach soll das Geld in den Jahren 2022 und 2023 für das geplante touristische Leitsystem in MSH verwendet werden.