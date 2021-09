Gelbe Säcke oder Gelbe Tonnen? Wofür wird man sich in Mansfeld-Südharz entscheiden?

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Gelber Sack oder Gelbe Tonne? Das war die Gretchenfrage, die am Dienstagabend im Betriebsausschuss Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Kreises diskutiert wurde. Alle drei Jahre muss das Gremium darüber befinden, dieses Mal mit dem Ergebnis, sich erneut für Gelbe Säcke auszusprechen. Eine Entscheidung, wie die Leichtverpackungen in den Jahren 2023 bis 2025 entsorgt werden, ist damit aber noch nicht gefallen. „Es handelt sich erstmal um einen Verhandlungsauftrag“, unterstreicht Landrat André Schröder (CDU).

Vorteile des Gelben Sackes überwiegen

Dennoch überwiegen aus Sicht der Verwaltung die Vorteile der Gelben Säcke gegenüber der Gelben Tonne. Die sehe man vor allem in der wesentlich höheren Flexibilität der Gelben Säcke in Bezug auf Entsorgungsvolumen und Entsorgungsrhythmus sowie dem Entfallen von möglichen Zusatzkosten bei Fehlwürfen, heißt es in der entsprechenden Stellungnahme im Ausschuss.

Während bei einer Sammlung von Leichtverpackungen mit Gelben Tonnen ein feststehendes Volumen von 120 Litern beziehungsweise. 240 Litern mit vierwöchentlicher Abfuhr pro Haushalt entsorgt würde, können Gelbe Säcke in beliebiger Anzahl 14-täglich zur Abholung bereitgestellt werden.

„Es ist zu bedenken, dass ein Gelber Sack bereits ein Volumen von bis zu 90 Litern Leichtverpackungen enthalten kann, also bereits drei Gelbe Säcke das Volumen einer 240-Liter-Tonne überschreiten können, die zudem nur halb so oft abgeholt wird“, argumentiert die Verwaltung. Zusatzkosten für Fehlwürfe würden zudem dadurch vermieden, dass Gelbe Säcke durchsichtig sind und Beanstandungsaufkleber aufgebracht werden könnten.

Materialqualität des Sackes gesteigert

Bei der Befüllung von Gelben Tonnen fordern die Systeme vom Bürger zudem ein notwendiges Nachdrücken beziehungsweise Verdichten, damit diese Behälter optimal und angemessen befüllt werden. „In der Regel sträuben sich die Bürger dagegen.“ Überdies haben auch nicht alle Haushalte Platz für eine weitere Tonne mit einem Volumen von 120 oder 240 Litern.

Zudem wurde von der Verwaltung angemerkt, dass die Bedenken und Beschwerden aus der Vergangenheit bezüglich der Gelben Säcke ernst genommen worden seien. Verschmutzungen und Verwehungen aufgrund der schlechten Qualität der Säcke seien seit 2020 „durch die Einführung einer erheblich gesteigerten Materialqualität der Gelben Säcke begegnet“ worden. Zudem sei auch die Menge an Säcken gesteigert worden, „womit die Versorgung mit Leichtverpackungs-Entsorgungsbehältnissen gesichert war“.