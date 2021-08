Geheimniskrämerei um die Krönung der ersten deutschen Elsbeerkönigin in Wildenstall

Wippra/MZ - Anlässlich des 2. Südharzer Waldtags soll erstmals in Deutschland eine Elsbeerkönigin gekrönt werden. Er findet am 11. September am Jugendwaldheim Wildenstall statt. „Wer es wird, verrate ich noch nicht“, sagt Eberhard Nothmann, Vorsitzender des rund 120 Mitglieder zählenden Vereins „Unser Wald“. Der Verein stellt mit seinen Partnern die Veranstaltung auf die Beine. Auch die neue Waldkönigin wird an diesem Tag gekrönt. Beide Majestäten, verrät Nothmann, kämen aus Mansfeld-Südharz.

„Wir haben viel vor zum Waldtag“, sagt Nothmann. Über 40 Aussteller rund ums Thema Wald, Holz und Holzverarbeitung werden erwartet. Dazu gehören Hersteller von Holzheizungen, Landschaftsgärtner, Baumschulen, die Rottleberöder Firma Ante, das Abbundcenter Sangerhausen, Tischler…. Forsttechnik vom Harvester über Rücker und Forwarder (Tragschlepper) werden präsentiert, aber auch Pferde, die die früher übliche Art des Holzrückens zeigen.

Der Waldtag soll, wie bereits die Premiere 2018, ein Tag für Interessierte, aber auch für Kinder und Familien werden. „Der Kreis-Kinder- und Jugendring und der Kreissportbund unterstützen uns“, freut sich Nothmann. Der Kreisanglerverein Sangerhausen, der Landesjagdverband und das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz sind ebenfalls präsent. Zwei prominent besetzte Podiumsdiskussionen, unter anderem mit dem amtierenden Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD), runden das Programm ab.