Gedenkstein im Kyffhäuserwald erinnert an Johanna Westphal: Wer war sie?

Der Gedenkstein, der an Johanna Westphal erinnert.

Roßla/MZ - Das Kyffhäusergebirge bietet seinen Besuchern auch weit ab vom touristischen Gedränge am Kaiser-Wilhelm-Denkmal romantische Stellen. Mancher Wanderer ist schon auf ein kleines imposantes Denkmal am Wegesrand aufmerksam geworden. Gelegen am sogenannten Hangweg, der vom Kaiser-Denkmal zur Rothenburg verläuft, bietet dieser Gedenkstein, mit seiner tribünenartigen Sitzbank und einem mit Gedenktafel bestückten säulenförmigen Schauteil, einen eindrucksvollen Anblick.