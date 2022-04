Garagen-Besitzer in Wallhausen müssen tiefer in die Tasche greifen

Wallhausen/MZ - Garagenbesitzer in Wallhausen müssen künftig mehr Geld für die Garagenpacht zahlen: Der Gemeinderat Wallhausen hat eine Erhöhung der Garagenpachtgebühren in Wallhausen und in den Ortsteilen beschlossen. Der Gemeinderat stimmte in der Sitzung am Dienstagabend einstimmig für einen entsprechenden Beschluss.