Future Forest Initiative im Harz gegründet

Stolberg/Blankenburg/MZ - Egal, ob in Stolberg, Thale oder am Brocken - überall im Harz haben Stürme, Trockenheit und Borkenkäfer gewaltige Waldflächen zerstört. Wie aber können neue Wälder entstehen, die den künftigen klimatischen Verhältnissen standhalten? „Für den Wald von morgen“ wollen sich die Initiatoren der jetzt in Blankenburg gegründeten Future Forest GmbH & Co. KG, kurz: Initiative Zukunftswald, gemeinsam einsetzen. Zu den Akteuren gehört unter anderem Christoph zu Stolberg-Stolberg als Waldbesitzer.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<