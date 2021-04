Fußball Landespokal Sachsen-Anhalt: Alemania Riestedt trifft auf HFC

Es ist einfach der Hammer! Alemania Riestedt hat das große Los gezogen. Der Kreisoberligist trifft in der dritten Runde des Landespokals Sachsen-Anhalt auf den Drittligisten HFC. Das steht seit der Auslosung am Montag fest. „So richtig kann ich das noch gar nicht fassen“, sagt Riestedts Fußball-Chef und Bürgermeister Helmut Schmidt. „Das kleine Riestedt trifft auf den großen HFC, einfach unfassbar. Es freut mich wahnsinnig.“

Schmidt hat auch schon den Blick nach vorn geworfen „Mal sehen, wo wir spielen. Das müssen wir jetzt mit der Mannschaft absprechen. In Frage kommt ja nur ein Spiel in Halle oder in Sangerhausen. Bei uns können wir das schon aus Sicherheitsgründen nicht durchziehen.“ Riestedts Coach Thomas Wesemann fasst das Ganze in drei Worten zusammen: „Das ist irre“, sagt er. Wann die Partie ausgetragen wird, steht noch nicht fest.

Auch die anderen noch im Pokal-Wettbewerb verbliebenen Teams aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz erwischten attraktive Kontrahenten. So spielt die Landesliga-Elf von Eintracht Emseloh gegen den Oberligisten FC Merseburg. Ebenfalls mit einer Oberliga-Vertretung bekommt es Amsdorf zu tun. Romonta erwartet Blau-Weiß Zorbau. Mit dem SV Kelbra und dem BSV Ammendorf stehen sich zudem zwei Verbandsligisten gegenüber. (mz)