Fußball: FC Hettstedt und Kickers Gonnatal verlieren ihre Spiele

Knapp zwei Monate ist es er, da startete der Aufsteiger FC Hettstedt mit einem 4:1-Sieg gegen Merzien in die neue Saison der Fußball-Landesklasse. Das Stimmungsbarometer der Fußballer in der Kupferstadt zeigte ein Hoch an. Nun, knappe neun Wochen darauf, ist die Stimmung im Keller. Es folgten nur noch Niederlagen, darunter die bittere Derbypleite in Bräunrode. Am Sonnabend aber war der Tiefpunkt erreicht: 2:3 verlor die Landesklasse-Elf beim Kreisligisten Osterhausen und verabschiedete sich sang- und klanglos aus dem Wettbewerb.



„Der Schock über die Niederlage sitzt tief“, so FC-Pressesprecher Daniel Selent und fügt hinzu: „Wir mussten zwar viele Ausfälle verkraften. Doch das soll keine Ausrede sein. Es waren gute Spieler dabei, um gegen einen Kreisligisten zu bestehen.“

Auch Kickers Gonnatal scheitern

Mit Kickers Gonnatal verabschiedete sich eine zweite Landesklasse-Elf. Für die Kickers kam mit einem 1:2 beim Kreisligisten Romonta Stedten II das Aus. „Stedten hat uns voll ausgekontert. Romonta hätte noch drei vier Tore mehr schießen können. Der Sieg der Gastgeber ist völlig verdient“, so ein enttäuschter Mannschaftsleiter Gert Böttger nach der argen Pokal-Blamage seiner Elf.

Mehr oder weniger souverän marschierten drei andere Landesklasse-Vertretungen in die nächste Runde. Der VfB Sangerhausen II und Eintracht Kreisfeld meisterten ihre Hürden bei unterklassigen Mannschaften sicher. Mehr Probleme hatte der SV Bräunrode, siegte dann aber doch beim Kreisklasse-Team in Uftrungen 3:1. „Wir wollen den Favoriten ärgern“, verkündete Uftrungens Fußball-Chef Peter Kohl vor der Partie. Das gelang seinem VfB trotz des Ausscheidens gut.

Drei Kreisoberlisten raus

Für drei Kreisoberliga-Vertretungen ist der Kreispokal 20/21 nach der zweiten Runde nun Geschichte. Merkur Volkstedt unterlag bei Anhalt Sangerhausen 0:1 und haderte nach der Partie mit der harten Gangart der Gastgeber und Schiedsrichter Tobias Kuhnert.

Für den Augsdorfer SV kam das Aus im Duell zweier Kreisoberligisten in Roßla. Vor gut 150 Zuschauern behauptete sich der VfR 4:1 und hatte so eine gelungene Generalprobe vor dem Kreisoberliga-Spitzenspiel beim SV Allstedt, das am Sonnabend ansteht. Angeführt vom überragenden Andreas Rohde ließen die Roßlaer keinen Zweifel am Erreichen des Achtelfinales aufkommen. Erst beim Stand von 4:0 gelang dem Gast der Ehrentreffer. „Es war ein sehr konzentriertes Spiel unserer Mannschaft“, so Jens Becker vom VfR.

Wacker Helbra weiter sieglos

Noch immer wartet Wacker Helbra auf das erste Erfolgserlebnis im Spieljahr 20/21. In der Meisterschaft sind die Helbraer noch ohne Dreier und auch im Pokal kam nun das Aus. 1:5 unterlag die Elf am Sonntagnachmittag in Biesenrode der SG Wippertal und bleibt damit weiterhin sieglos. Die Gastgeber dagegen konnten auch im Pokal ihren Aufwärtstrend unter Beweis stellen. (mz)