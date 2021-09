Für die Sicherheit der Kinder: Banner soll die Raser in Welfesholz sensibilisieren

Das neue Banner in Welfesholz

Welfesholz/MZ - Im Kampf gegen überhöhte Geschwindigkeiten in Welfesholz ist ein großes Banner angebracht worden, um Raser zu sensibilisieren. „Es geht darum, auf die Situation aufmerksam zu machen“, sagt Ortsbürgermeister Maik Burghardt (CDU). Denn: Schon seit langem wird die Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde in Welfesholz von vielen Verkehrsteilnehmern überschritten. „Es bremsen die wenigsten, wenn sie die 30 sehen“, sagt Burghardt.

Nicht selten würden Autos mit Geschwindigkeiten zwischen 50 und 100 Kilometern durch den Ort rauschen - und dabei die Sicherheit gefährden. „Die Kinder haben keine Chance, von rechts nach links zu kommen“, so der Ortsbürgermeister. Auch Geschwindigkeitskontrollen hätten immer wieder ergeben, dass sich etliche Autos im Ort nicht an das vorgeschriebene Tempo 30 halten. Schon lange versucht Burghardt deshalb zu erreichen, dass vor Ort eine digitale Smileytafel aufgestellt wird, um Autofahrern die zu hohe Geschwindigkeit vor Augen zu führen.

„Ich will aufmerksam machen, nicht abzocken“

Eine solche Tafel zeige etwa in Klostermansfeld seine Wirkung. Im Gerbstedter Stadtrat macht Burghardt seinem Ärger immer wieder Luft. Doch durch die prekäre Finanzlage der Einheitsgemeinde zieht sich das Vorhaben in die Länge. Anlässlich des Schulstartes hat der Ortsbürgermeister nun zumindest das Banner organisiert, das für etwas mehr Wachsamkeit im Ort sorgen soll. Es wurde von der Fahrschule Weber aus Hettstedt gesponsert. „Schulbeginn! Fahr’ aufmerksam, für unsere Kleinen!“, heißt es darauf.

Für Maik Burghardt ist das jedoch nur der erste Schritt. „Der Verkehr bei uns ist so extrem. Da muss etwas passieren“, sagt er. Er werde versuchen, in Zusammenarbeit mit Gerbstedts neuen Bürgermeister Ulf Döring (CDU) schnellstmöglich eine Smileytafel zu besorgen. „Ich lasse da nicht locker!“ Von einem festen Blitzer hält Burghardt hingegen weniger. „Ich will aufmerksam machen, nicht abzocken“, sagt er.