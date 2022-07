„Das gibt es so nirgendwo“ Mansfeld-Südharz: Funpark Wipperia plant große Nerf-Arena

Sommerrodelbahn, Kletterpark und Kletterberg: Am 2. April öffnet der Freizeitpark in Mansfeld-Südharz. Was in dieser Saison neu ist und welche Überraschung Gäste zu Ostern erwartet, hat Geschäftsführer Frank Armstroff der Mitteldeutschen Zeitung verraten.