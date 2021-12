Funkmast-Versammlung verschoben - Einwohner in Emseloh fordern mehr Abstand zur Ortslage

Emseloh/MZ - Die Pläne für den Bau eines Mobilfunkmasts haben in Emseloh für Aufregung gesorgt. Im April war im Ortschaftsrat erstmals über das Vorhaben informiert worden. Schon damals wurde als möglicher Standort der Schleifweg oberhalb des örtlichen Friedhofs genannt. Mehrere Einwohner machten darauf hin gegen den geplanten Mast mobil.

Vor allem der Standort nah am Ort sorgte für Befürchtungen und Widerstand. Der Mast werde das Ortsbild verschandeln und den Wert der angrenzenden Grundstücke mindern, hieß es. Um die Größe des Vorhabens deutlich zu machen, wurde der Vergleich zum Josephskreuz herangezogen: Der stählerne Aussichtsturm im Harz ist 38 Meter hoch - der Funkmast soll noch mindestens zehn Meter höher werden.

Ein von etlichen Anwohnern unterschriebener Brief wurde an die für den Ortsteil Emseloh zuständige Einheitsgemeinde Allstedt und an die Kreisverwaltung von Mansfeld-Südharz übergeben. Eigentlich sollte am 30. November bei einer Einwohnerversammlung in der Mehrzweckhalle im Park über das Thema gesprochen werden. Geplant war, dass auch Vertreter des Unternehmens, das den Mastbau plant, über das Vorhaben informieren und Fragen beantworten.

Die Versammlung wurde allerdings wegen der zurzeit sehr hohen Zahl von Corona-Infektionen wieder abgesagt. Sie sei aber nicht komplett abgeblasen, sondern werde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, sagt Einwohnerin Dagmar Münch. Die Gegner wollen das Projekt nicht komplett verhindern, sondern fordern einen Standort in mindestens 800 Metern Abstand vom Ort.

Genehmigungsbehörde für den Funkmastbau ist der Landkreis Mansfeld-Südharz. Er würde die Einheitsgemeinde Allstedt um eine Stellungnahme bitten, wenn ein entsprechender Bauantrag bearbeitet wird. Bisher sei ein solcher Antrag bei der Kreisverwaltung aber noch nicht eingegangen, hieß es von dort auf Anfrage der Mitteldeutschen Zeitung.