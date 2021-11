Freiwillige nehmen Urlaub und forsten Wald im Südharz auf

Bodenschwende/MZ - Wer Ende Oktober/Anfang November ein paar private Urlaubstage dafür verwendet, im Südharz ehrenamtlich Bäume zu pflanzen, der wird auch mit dem typischen Herbstwetter, das im Moment vorherrschend ist, nicht hadern. Das bestätigt Nana Schleißing. Sie ist Projektleiterin des Bergwaldprojektes, das sich neben Waldumbau und -pflege, Biotop- und Artenschutz sowie Moorwiedervernässungen zur Aufgabe gemacht hat. Zurzeit ist Nana Schleißing im Landkreis Mansfeld-Südharz im Einsatz.

Der Verein Bergwaldprojekt hat seinen Sitz in Würzburg, organisiert deutschlandweit Freiwilligen-Einsätze mit jährlich etwa 3.000 Teilnehmern mit mehr als 150 Projektwochen an mehr als 70 Einsatzorten in Deutschland. Die Freiwilligen, die zum Beispiel vergangene Woche im Bereich des Forstbetriebes Süd 6.000 selbstgezüchtete Eichen gepflanzt haben, kommen zum Beispiel aus Frankfurt, Berlin, Dresden, Halle oder Osnabrück. Untergebracht ist die Truppe im Schulbauernhof in Othal.

Und Nana Schleißing versichert: Man fühlt sich wohl dort. Tagsüber allerdings sind sie draußen im Wald, um aufzuforsten. Neulich waren es 600 Weißtannen. Und in den nächsten Tagen kommt auch noch allerhand zusammen. Allerdings: „Wir setzen nicht auf Masse, sondern auf Qualität.“ Das sagt Florian Köhler vom Landesforstbetrieb Süd, der übrigens die Bäume, die gepflanzt werden, eigenständig finanziert beziehungsweise selbst aufgezogen hat. Köhler verrät auch kein Geheimnis, dass das Projekt keine Eintagsfliege bleiben soll. Auch im nächsten Frühjahr und im nächsten Herbst sind Freiwillige eingeladen, etwas für die Waldpflege im Verantwortungsbereich des Forstbetriebes Süd zu tun - wieder organisiert vom Würzburger Verein Bergwaldprojekt.

Vielleicht sind dann auch wieder Anna Tichomirowa und Claudia Flach dabei. Die beiden Frauen kommen aus Dresden beziehungsweise Leipzig. Tichomirowa ist Lehrerin, arbeitet aber zurzeit als psychologische Beraterin. Die 35-Jährige ist, so hat sie es der MZ erzählt, gern in der Natur. Dass sie als Freiwillige jetzt Bäume pflanzt, soll ihr helfen, den Kopf frei zu bekommen. Ähnliche Beweggründe hat auch die Leipzigerin Claudia Flach, die an der Uni als Karrierecoach tätig ist. Der 31-Jährigen macht es nach eigenen Angaben besondern viel Spaß, in der Gruppe zu arbeiten. „Es ist eine völlig andere Art, den Wald kennenzulernen“, so Flach, die vor allem auch schätzt, dass die Forstleute mit von der Partie sind, von denen man eine Menge lernen könne.

Bergwaldprojekt wurde 1987 gegründet

Am Montag wurden übrigens im Revier Bodenschwende Weißtannen gepflanzt. Man wisse am Abend schon, was man getan habe, versichert Claudia Flach, die zum Beispiel dieser Tage auch gelernt hat, warum als Verbissschutz für die jungen Bäume Schafwolle genutzt wird. Die Wolle der Schafe sondere einen für die Waldtiere unangenehmen Duft ab, die sie davon abhalten, den jungen Bäumen Schaden zuzufügen.

Das Bergwaldprojekt wurde übrigens 1987 auf Initiative von Wolfgang Lohbeck (Greenpeace Deutschland) und dem Schweizer Förster Renato Ruf im Zusammenhang mit der Waldsterbensdebatte gegründet. Der erste deutsche Projekteinsatz fand 1991 in St. Andreasberg im Harz statt. Der deutsche Verein Bergwaldprojekt wurde 1993 gegründet, mit Sitz in Würzburg. Das Bergwaldprojekt ist neben Deutschland und der Schweiz auch in Österreich, Liechtenstein, Spanien und der Ukraine vertreten. Der Verein hat einen umfangreichen Internetauftritt, wo man sich zum einen informieren, aber auch selbst beispielsweise für einen Freiwilligeneinsatz anmelden kann.