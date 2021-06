Freie Termine im Sangerhäuser Impfzentrum buchbar

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen - Der eine oder andere wird sich angesichts dieser Zahlen immer noch leicht die Augen reiben. Auch am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis bei 5,9. Damit stieg sie zwar gegenüber dem Wert von Sonntag leicht an, bewegte sich aber deutlich unter jenem vom vergangenen Dienstag als die Inzidenz noch 18,5 betrug.

Für den Landkreis meldete das Robert-Koch-Institut gerade mal noch einen einzigen neuen Corona-Fall. Unterdessen sind im Impfzentrum in Sangerhausen noch freie Termine buchbar. „In dieser Woche stehen aktuell pro Tag zwischen 60 und 180 Termine zu den Öffnungszeiten des Impfzentrums (Montag bis Freitag 8 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 19 Uhr) zur Verfügung“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises. Am kommenden Samstag, 19. Juni, öffne das Impfzentrum zudem zwischen 8 Uhr und 16 Uhr. Im Impfzentrum werden jetzt auch die Impfzertifikate ausgestellt.

Zuletzt hatte es einige Fragen zum digitalen Impfausweis gegeben. „Wer seinen Zweitimpfungstermin hat, erhält dieses mit einem QR-Code versehene Zertifikat. Der QR-Code kann dann gescannt werden, so dass der Impfnachweis in der kostenfreien CovPass-App oder Corona-Warn-App hochgeladen wird und dann digital zur Verfügung steht“, so Landkreissprecherin Michaela Heilek. „Nachträglich werden derzeit keine Impfzertifikate im Impfzentrum erstellt.“ Laut Gesundheitsministerium Sachsen-Anhalt solle für alle, deren Zweitimpfung schon zurückliegt, bis zum Monatsende eine Internet-Plattform zur Verfügung stehen, auf der der digitale Impfnachweis auch für zurückliegende Impfungen abgerufen werden kann, so die Sprecherin. (mz)