Freie Bürger Mitteldeutschland werden in Aschersleben aktiv

Die Partei aus Mansfeld-Südharz will damit ihre kommunalpolitischen Ziele ausweiten und umsetzen.

Hettstedt/Aschersleben/MZ - Elf Jahre nach der Gründung der Partei Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM) steht bei den Kommunalpolitikern eine Neuerung ins Haus: Erstmals werden sie über die Grenzen des Landkreises Mansfeld-Südharz hinaus in Erscheinung treten, teilt Dana Zimmer, Generalsekretärin der FBM, mit. 2011 hatte sich die Partei als Wählergemeinschaft in Hettstedt gegründet. Mitglieder sind mittlerweile sowohl im Kreistag als auch in zahlreichen Städte- und Gemeindegremien aktiv. Und seit der Landtagswahl im Jahr 2016 ist die FBM beim Landeswahlausschuss als Partei anerkannt.