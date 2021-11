Frau fährt Schlangenlinien, touchiert Bordstein und wird von anderem Fahrer auf B81 gestoppt

Oberharz am Brocken/MZ - Am Freitagnachmittag ist es gegen 16.30 Uhr ein betrunkene Pkw-Fahrerin auf der B81 in Höhe des Ortes Langenstein gestoppt worden. Wie die Beamten mitteilten, war die Fahrerin auf der B81 in auffähliger Fahrweise unterwegs und wurde von einem 43-jährigen Zeugen dabei gesichtet, wie sie in Schlangenlinien gefahren und dabei mehrmals beinahe in den Gegenverkehr geraten ist.

Dabei soll sie auch Bordsteinkanten touchiert haben. Nach Angaben des Zeugen, sei ihm der Pkw bereits auf der B 81 in Höhe der Ortslage Langenstein aufgefallen. Auf Höhe der Rappbodetalsperre konnte er die 56-Jährige stoppen und die Polizei rufen. Die Beamten des Revierkommissariates Wernigerode stellten bei der Kontrolle der Frau aus dem Landkreis Nordhausen Atemalkoholgeruch fest.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab dabei einen Wert in Höhe von 1,65 Promille. Die Beamten leiteten daraufhin gegen die Frau ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein, ließen ihr im Harzklinikum Wernigerode eine Blutprobe entnehmen, stellten ihren Führerschein sicher und untersagten ihr die Weiterfahrt.