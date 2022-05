Fotografiert: Menschen nutzen hastig die letzte Chance zur Flucht im August 1961

Berlin 1961: Menschen flüchten in letzter Minute aus dem Osten in den Westen.

Allstedt/MZ - Auf den ersten Blick scheint es nur ein Stapel leicht verblichener Fotos im alten sieben mal elf Zentimeter-Format, zusammengehalten von einem Stück Gummiband. Doch das, was Hans-Dieter Grützner jahrzehntelang aufbewahrt hat, ist nicht weniger als ein Stück Zeitgeschichte. Denn auf den Fotos sind Motive aus dem August 1961 in Berlin zu sehen. Aufgenommen an jenen dramatischen Tagen, an denen die Stadt mit einer Mauer in Ost und West geteilt wurde.