Förster sind besorgt: In Mansfeld-Südharz ist nur jeder 10. Baum gesund

Nach dem Ende der Fichte in der Region zeigen auch die meisten Laubbäume schwere Schäden. Bis Juli schon wieder so viel gefällt wie sonst im ganzen Jahr.

Obersdorf/MZ - All dem Regen in diesem Jahr zum Trotz - dem Wald in Mansfeld-Südharz geht es immer noch schlecht. Diese Einschätzung trifft jedenfalls der Leiter des Landesforstbetriebs Süd in Obersdorf, Holger Koth. Die Fichte ist als Baumart in unseren Breiten quasi Geschichte. Bis auf sehr junge Exemplare hat kaum einer dieser Flachwurzler die Dürre und den Ansturm des Borkenkäfers seit 2018 überlebt.