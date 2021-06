Förderverein Bonifatiuskirche Vatterode sammelt beim Sommerfest Spenden für Sanierung

Vatterode - Zum traditionellen Sommerfest lädt der Förderverein Bonifatiuskirche Vatterode am Samstag, 5. Juni, 14.30 Uhr ein. „Es wird eine Andacht in der Kirche geben und dann ein gemütliches Beisammensein vor der Kirche“, sagt Bärbel Nöhring vom Förderverein. Kantorin Johanna Korf umrahmt die Andacht musikalisch mit Orgel und Gesang. Annerose Kendziora (Keyboard) und Horst Ingolf Zeise (Gitarre) spielen ebenfalls für die Gäste.

Die Vereinsmitglieder nutzen mit dem Fest gleich die Chance, ihr 25-jähriges Jubiläum zu feiern. Im März jährte sich die Gründung, konnte aber coronabedingt nicht gefeiert werden. 1996 wurde der Verein ins Leben gerufen, um den Verfall der Dorfkirche zu stoppen und das historische Gebäude Stück für Stück zu sanieren. Seit dieser Zeit konnten bereits rund 650.000 Euro investiert werden und zum Beispiel das Dach, die Fenster, der Innenraum der Kanzel und der Altar instand gesetzt werden. Auch in diesem Jahr stehen neue Arbeiten an. Neben der geplanten Fassadensanierung soll auch die Turmuhr repariert werden. Die läuft nämlich nicht mehr ganz rund, und das normale Warten und Pflegen durch Vereinsmitglied Lisa Mertens reicht nicht mehr aus.

Für die Reparatur werden rund 800 Euro gebraucht. Der Verein bittet beim Sommerfest, dessen Eintritt kostenlos ist, um Spenden. Am Samstag wird dann auch eine neue Ausstellung in der Kirche eröffnet. Designer, Künstler und Bildhauer Peter Fischer Blessin zeigt „Menschen und Skulpturen“. Seit 2018 wohnt und arbeitet er in seinem Atelier in Rammelburg. Der aus dem Raum Osnabrück/Bielefeld stammende Künstler beschäftigt sich seit 2000 mit Malerei und Skulpturen. Seine Werke sollen voraussichtlich bis 31. Juli in Vatterode ausgestellt werden.

›› Kontakt zum Förderverein, und um Termine für die Ausstellung zu vereinbaren, unter: 0173/7726608 oder 01708243012 (mz)