Förderverein bittet um Spenden für Arbeiten an der Bonifatiuskirche in Vatterode

Vatterode - Um die Sanierung der Bonifatiuskirche in Vatterode weiter voranzutreiben, und für die anstehenden Arbeiten Geld zu sammeln, veranstaltet der Förderverein am Sonntag, 20. Juni, ein Benefizkonzert. „Wir sind noch lange nicht fertig. Es gibt immer wieder etwas zu tun, in und an der Kirche“, sagt Bärbel Nöhring vom Förderverein. Die Fördermittel für die Sanierung der Fassade, die in diesem Jahr starten soll, seien zwar da, dafür fehle es aber noch an Geld für Arbeiten im Inneren des Gotteshauses. So müssten der Innenputz und die Fußböden erneuert werden, zählt Nöhring Beispiele auf.

Unterstützung gab es derweil schon bei der Spendensammlung für die Turmuhr. Beim Sommerfest, das der Förderverein Anfang Juni veranstaltet hatte, sei die Resonanz groß und „der Spenden-Topf gut gefüllt“ gewesen, teilt Nöhring zufrieden mit. Seit seiner Gründung im Jahr 1996 hat der Förderverein bereits über 650.000 Euro gesammelt und in den Erhalt der Kirche gesteckt. Mit dem Geld wurde das Dach erneuert, der Kirchturm saniert, die Fenster ersetzt und im Innenraum die Kanzel und der Altar restauriert. Ein Großteil der Finanzen stammt dabei von verschiedenen Stiftungen und Institutionen - wie beispielsweise der bundesweiten kirchlichen Baustiftung Kiba, der Stiftung Denkmalschutz, des Kirchenkreises und des Regionalfonds. Aber auch mit Hilfe von Spenden, die bei Veranstaltungen und Konzerten gesammelt werden, können die Arbeiten vorangetrieben werden.

Beim Benefizkonzert am Sonntag spielt der Kirchenmusikdirektor Sebastian Saß aus Bernburg an der Orgel. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Zeitgleich können Besucher die aktuelle Ausstellung „Menschen und Skulpturen“ des Künstlers Peter Fischer-Blessin besichtigen, die noch bis 31. Juli gezeigt wird. Die Ausstellung kann nach telefonischer Absprache auch an anderen Tagen besucht werden, außerdem ist die Kirche jeden Sonntag von 16 bis 17 Uhr geöffnet. Dann spielt Annerose Kendziora auf der Orgel.

›› Kontakt zum Förderverein und Terminabsprache für die Ausstellung unter: 0173/7726608 oder 0170/8243012 (mz)