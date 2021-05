Förderung der Schulsozialarbeit im Kreis bis 2022?

Wie an der Hettstedt Grundschule "Am Markt" wird im ganzen Kreis die Schulsozialarbeit geschätzt. Diese soll nun bis Juli 2022 weiter gefördert werden.

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen - Ein halbes Jahr mehr Sicherheit soll die Schulsozialarbeit in Mansfeld-Südharz bekommen: Bis zum 31. Juli kommenden Jahres soll sie im Landkreis weiter gefördert werden. Diesen einstimmigen Beschluss hat jetzt der Jugendhilfeausschuss gefasst. Der Beschluss wird im Juni im Kreistag zur Diskussion stehen.

Aktuell fördert der Landkreis zwei Stellen für Schulsozialarbeit beim Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt, sieben und eine halbe Stelle beim Christlichen Jugenddorf in Sangerhausen und weitere fünf Stellen beim Trägerwerk Soziale Dienste Sachsen-Anhalt. Weitere 21 Schulsozialarbeiterstellen im Landkreis werden über den Europäischen Sozialfonds (ESF) und das Land Sachsen-Anhalt gefördert.

Klares Bekenntnis ist wichtig

Man habe entschieden, den Förderzeitraum um ein halbes Jahr zu verlängern, begründet Jugendamtsleiterin Sabine Schneider, um alle Schulsozialarbeiter im Landkreis gleichrangig zu behandeln. Denn die ESF-Förderung laufe auch noch bis zum 31. Juli 2022. „Dann haben wir gleiche Ausgangsbedingungen, wenn im kommenden Jahr neue Entscheidungen anstehen“, sagt die Jugendamtsleiterin.

In der Zeit der Pandemie sei ein klares Bekenntnis zur Schulsozialarbeit wichtig, um zum einen den Schulsozialarbeitern selbst, vor allem aber auch den Schülern, Eltern und Lehrern Sicherheit zu geben. „Schulsozialarbeit hat gerade jetzt einen hohen Stellenwert.

Und man weiß noch gar nicht, welche Auswirkungen die Pandemie und die daraus resultierenden Einschränkungen im Schulbetrieb in Zukunft auf die Kinder und Jugendlichen haben werden“, begründet Schneider.

Hoffnung auf weitere Finanzierung

Sehr froh über den jetzt im Jugendhilfeausschuss gefassten Beschluss ist Emily Reimann von der Netzwerkstelle für Schulerfolg im Landkreis. „Der Beschluss wird jetzt zwar noch einmal im Kreistag beraten. Aber schon allein die eindeutige Position der Ausschussmitglieder zeigt, wie wichtig dem Landkreis die Schulsozialarbeit ist.“

Sie hofft sehr, dass sich auch der Kreistag im Juni für die Finanzierung dieser 14,5 Stellen bis zum 31. Juli kommenden Jahres aussprechen wird. Das bedeute noch mal ein Stück Sicherheit für die Schulsozialarbeiter, deren Stellen sonst nur Jahr um Jahr verlängert werden.

„Die meisten sind das gewohnt. Bisher wurden die Stellen ja auch immer wieder verlängert, da man in Mansfeld-Südharz die Schulsozialarbeit schätzt und ihr hohen Stellenwert beimisst - trotz knapper Kassen“, sagt Reimann.

Hoher Gesprächs- und Beratungsbedarf

„Ich weiß dieses klare Votum sehr zu schätzen“, freut sich Carolin Drobny. Sie arbeitet für das Trägerwerk Soziale Dienste als Schulsozialarbeiterin an der Grundschule „Am Markt“ in Hettstedt und ist eine der Ansprechpartnerinnen für Schüler, Eltern und Lehrer. Sie weiß nur zu gut, wie groß der Gesprächs- und Beratungsbedarf gerade jetzt in Zeiten der Pandemie ist.

Da gehe es manchmal einfach nur darum, eine Aufgabe zu erklären oder einen Schüler ein wenig zu motivieren. „Manchmal schütten aber auch die Eltern einfach mal ihr Herz aus, weil ihnen Heimarbeit und Homeschooling über die lange Zeit über den Kopf wachsen“, schildert Drobny. Bis sich Schüler, Eltern und Lehrer aber so weit öffneten, brauche es Zeit. Das dauere Jahre. Deshalb sei Beständigkeit in der Schulsozialarbeit besonders wichtig. (mz)