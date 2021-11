Fichte Erdeborn kassiert eine Niederlage in Quedlinburg

Erdeborn/MZ - Auch im dritten Auswärtsspiel der Handball-Verbandsliga kassierte Fichte Erdeborn eine Niederlage. Am Samstag kehrte die Mannschaft mit einer 30:35-Niederlage aus Quedlinburg nach Hause zurück. Dabei reisten die Gäste mit breiter Brust nach dem Sieg gegen Spitzenreiter Frankleben in den Harz. Das Spiel begann nach Plan, Christian John traf zur Führung. Danach wogte die Partie auf und ab, nach einer Viertelstunde hieß es 8:8. Dann gelang es dem Gast, sich zum ersten Mal mit drei Treffern abzusetzen. Mit diesem Drei-Tore-Vorsprung (16:13) ging es auch in die Halbzeit (13:16).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit konnte sich Erdeborn sogar durch ein Tor von Michel Hammerschmidt mit vier Toren absetzen. Danach aber erlitt das Spiel der Gäste einen erheblichen Bruch, so dass es nach 39 Minuten schließlich 20:20 stand. „Wir haben uns in dieser Zeit durch Unkonzentriertheiten zu viele einfache Gegentore eingefangen“, so Trainer Frank Hammerschmidt. Die Quedlinburger nutzten diese Schwächen und zogen auf 27:22 davon. Dem Gast um den Ex-Sangerhäuser Benedikt Gödicke gelang es aber, sich wieder auf ein Tor heranzukämpfen (26:27). Dann spielte die Fichte-Sieben aber im Angriff wieder zu kopflos, aus den vermehrten Fehlwürfen der Gäste konnte der Gegner leichte Kontertore erzielen. Den Erdebornern ging in den Schlussminuten langsam die Luft aus, vielleicht auch weil es nicht genug Alternativen auf der Bank gab. So gab es schließlich eine unnötige 30:35-Niederlage.

Erdeborn: Christian Schladitz, Sven Schmeißel (beide Tor), Paul Nikiforow (1), Jannik Schatz (1), Christian John (5), André Bunk, Michel Hammerschmidt (2), Felix Hepp (8), Maximilian Schülbe (6), Benjamin Schmidt (2), Benedikt Gödicke (5)