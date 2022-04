Feuerwerksfestival „See in Flammen“ am Stausee Kelbra soll stattfinden: Das sind die Pläne

Die Höhenfeuerwerke lockten in all den Jahre Tausende von Besuchern an den Stausee.

Kelbra - Nachdem das Feuerwerksfestival „See in Flammen“ im vergangenen Jahr coronabedingt ausgefallen ist, soll es in diesem Jahr wieder am Stausee Kelbra stattfinden. Als Termin wird von den Veranstaltern der 17. Juli angegeben. Geplant sei ab 18 Uhr ein Rahmenprogramm mit Feuershow, Hüpfburgen, Kinderschminken, DJs , Show und Moderation und vielem mehr, so die Veranstalter. Auf der Open-Air-Bühne werde ab etwa 21 Uhr die Band Joe Eimer & die Skrupellosen auftreten. Kurz nach Sonnenuntergang werde man zudem ein Kinderfeuerwerk zünden. Ab etwa 23.30 Uhr sei dann das Musik-Höhenfeuerwerk geplant, so die Veranstalter. Anschließend werde man die Nacht mit dem zweiten Teil der Bühnenshow von Joe Eimer & die Skrupellosen bis etwa 1.30 Uhr ausklingen lassen.