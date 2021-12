Agnesdorf/MZ - Aus noch unbekannter Ursache ist es zu einem Brand im Schlafzimmer einer Wohnung in der Landstraße in Agnesdorf gekommen. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit bringen, so die Polizei. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, so dass sich der Brand auf einen Raum beschränket. Der Schaden beträgt etwa 5.000 Euro.